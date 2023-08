JEEP Renegade 4XE Plug-in Hybrid

To signum temporis! Renegade Trailhawk 4xe to bowiem reprezentant bardzo modnej grupy crossoverów, do tego ma dwa silniki (benzynowy o pojemności 1,3 l napędza przednią, a elektryczny tylną oś), pozwala podjeżdżać pod bardzo wysokie krawężniki, w wersji Trailhawk można nim nieco poszaleć poza miastem, a modny kolor nadwozia w połączeniu z czarnym dachem i dedykowanym wzorem na masce umożliwia młodym klientom marki pokazanie swej „awanturniczej duszy” także na ulicach wielkich metropolii.