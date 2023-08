Ecovacs Deebot T20 Omni

Największym plusem Deebota T20 Omni jest dokładność, z jaką sprząta podłogi. Zarówno skutecznie czyści płytki, winyle etc. (dwa krążki mopujące obracają się z prędkością 160 razy na minutę, do sprzątania wykorzystując wodę podgrzaną do ok. 55 st. C), jak i odkurza dywany (moc ssania wynosi 6000 Pa, a podczas sprzątania robot automatycznie podnosi nakładki mopujące, aby nie zmoczyć dywanu).