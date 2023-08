Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

I tenże zespół Queen nagrał piosenkę pt. „Fat Bottomed Girls”.

Jeśli nie wiecie, co to znaczy, to sprawdźcie w słownikach, my wiemy i się wstydzimy tłumaczyć, jest to bowiem strasznie anty body positive, a nawet otwarcie body shamingujące. Tytuł wprost ze średniowiecza.

Natomiast dobra wiadomość jest taka, iż na najnowszej kompilacji największych przebojów grupy Queen piosenka ta nie znalazła miejsca. Of kors jako w oczywisty sposób obraźliwa i nieprzystająca do współczesnych realiów.