"Kampania pełna błędów". Semka mocno o Tusku i PO

Piotr Semka podzielił się ciekawą opinią na temat stosunków w sztabie Platformy Obywatelskiej. Zdaniem publicysty "Do Rzeczy", Donald Tusk ma ambicje, aby samodzielnie decydować o każdym aspekcie kampanii i narzucać swoje zdanie innym. To jednak prowadzi do prostych błędów, jakie mieliśmy okazję niedawno oglądać.

Spór o bezrobocie

W czwartek zapadł wyrok w pierwszym procesie w trybie wyborczym przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska, a chodziło o spot Prawa i Sprawiedliwości dotyczący skali bezrobocia (wskazano, że sięgało ono 15 proc., a według GUS było to 14,4 proc.) w czasie rządów Donalda Tuska.

Sukces PO okazał się jednak pyrrusowym zwycięstwem, ponieważ opinia publiczna skupiła się nie na przegranej PiS, ale problemie bezrobocia za czasów rządów Donalda Tuska. Jak stwierdził Semka, część komentatorów dziwi się, dlaczego sztab PO popełnił tak prosty wizerunkowy błąd. Jego zdaniem jest to efektem decyzji podejmowanych przez "jednego przekonanego o swojej genialności dyktatora".

– Powoli dochodzę do wniosku, że w sztabie Tuska nie ma dyskusji, dlatego to przechodzi – powiedział Semka w programie "Salon Dziennikarski" TVP Info.

Autokratyczne zapędy

Jak uważa publicysta, autokratyczne zapędy Tuska widać także na innej płaszczyźnie. Chodzi o budowanie ewentualnych powyborczych koalicji.

– [Tusk - przyp. red.] nie ukrywa, że będzie chciał narzucić swój program także teoretycznie koalicyjnym partiom. Chce zdobyć w wyborach ile się da i jest przekonany, że PO będzie miała tak dużo, że będzie mogła rozmawiać z pozycji dyktatora z pozostałymi. Chce być w jak najmniejszym stopniu związany jakąkolwiek deklaracją z kampanii – powiedział.

Jak wskazał Semka, w innych państwach np. Niemczech, program wyborczy koalicji rządzącej powstaje w wyniku długich negocjacji.

– U nas jest magik, który mówi, że będzie tak, jak on chce, ale jak będzie, to nie powiedział. Tusk na pewno wyczuwa, jakie są trendy europejskie – Polska ma być podwykonawcą, żadna samodzielna rola – powiedział.

