Morawiecki ujawnił termin konwencji PiS

W rozmowie z Polsatem News premier Morawiecki ujawnił, że konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której poznamy program partii odbędzie się 9 września. Szef rządu potwierdził tym samym nieoficjalne ustalenia portalu i.pl, który podał właśnie tę datę. Dziennikarze ustalili ponadto, że konwencja ma odbyć się w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim.

– Poznamy go [program - przyp. red.]wcześniej, ponieważ on już jest ukończony. Na najbliższej konwencji, którą zaplanowaliśmy na 9 września, chcemy też pokazać główne punkty programu, zainspirować Polaków, pokazać naszą wizję – powiedział Morawiecki.

Premier: PO oszukuje ludzi

W rozmowie ze stacją premier odniósł się także do spotów Platformy Obywatelskiej, w których sztuczna inteligencja wygenerowała jego głos. Zdaniem Morawieckiego, to dowód na to, że PO oszukuje Polaków.

– Platforma Obywatelska podrabia mój głos, czyli oszukuje ludzi, oszukuje Polaków. Drodzy rodacy, mój głos to mój głos. Ich oszustwo i propaganda, którą próbują siać, nabrała tutaj dodatkowego wymiaru. Można było się tego spodziewać – powiedział.

– Spodziewam się po nich najgorszego, to są propagandyści, łobuzy spod ciemnej gwiazdy. Trzeba po prostu przez to przejść, wygrać 15 października i dalej naprawiać Rzeczpospolitą – dodał premier.

Program PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił na jednym z niedawnych spotkań z Polakami, że jego partia przedstawi program nie ma 4, lecz na kolejnych 8 lat.– My chcemy takiej Polski, o której już mówiłem, ale to trzeba realizować konkretnie, w różnych dziedzinach. Trzeba odpowiadać na bardzo wiele pytań, a ciągle będą pojawiały się nowe i właśnie taki program [przedstawimy - przyp. red.]. Nie na kolejne 4 lata, tylko na kolejne 8 lat, bo my chcemy naprawdę Polskę zmienić i prowadzić do przodu – powiedział prezes PiS w Połajewie.

