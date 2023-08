"Biden lubi unikać tego tematu". Media w USA krytykują prezydenta

W publikacji podkreślono, że Ukraińcy od tygodni próbowali przebić się przez rosyjską obronę, przez co postępy ofensywy były wolniejsze niż oczekiwały Stany Zjednoczone i Europa. Jednocześnie dziennikarze podkreślają, że pesymizm co do powodzenia ukraińskiej kontrofensywy jest przedwczesny, a aktywna krytyka pomniejsza skromne, ale zauważalne osiągnięcia Kijowa na polu walki.

Ukraińska ofensywa

"W tym tygodniu Ukrainie udało się przełamać rosyjską obronę na południowym wschodzie kraju w obwodzie zaporoskim. W tym tygodniu Ukraina ogłosiła też, że odbiła wieś Robotyne. Znajduje się ona na drodze do osi Melitopol, która jest głównym celem Ukrainy - ze względu na strategiczne korzyści wynikające z przecięcia rosyjskich linii zaopatrzenia. Instytut Studiów nad Wojną poinformował w czwartek, że wojska ukraińskie zbliżają się do drugiej linii obrony Rosji i poszerzają wyłom" – przypomina "WSJ".

Jak piszą amerykańscy dziennikarze, jest "więcej niż ironią to, że USA pouczają Ukrainę o nieskuteczności" i przypominają, jak Waszyngton prowadził operację przeciwko Irakowi.

"Strategia armii amerykańskiej dotycząca pokonania tak ufortyfikowanej obrony [jaką mają Rosjanie na południowej Ukrainie - przyp. red.] obejmuje przewagę powietrzną. Jak zauważyli niedawno eksperci wojskowi, podczas operacji «Pustynna Burza», Stany Zjednoczone spędziły tygodnie bombardując obronę Saddama Husajna, zanim wysłały wojska lądowe. Ukraińcy wciąż czekają na obiecane amerykańskie czołgi Abrams, które mają pojawić się na polu bitwy jesienią tego roku. Brakuje także sprzętu do rozminowywania” – czytamy w publikacji.

Konieczna reakcja Bidena

WSJ zwraca uwagę, że Brytyjczycy i Francuzi dostarczyli Ukrainie część rakiet dalekiego zasięgu, podczas gdy Stany Zjednoczone nie przekazały jak dotąd Ukrainie tego rodzaju broni.

Dziennikarze są przekonani, że prezydent Biden może jeszcze zwiększyć szanse powodzenia sił ukraińskich, dostarczając więcej broni w możliwie najkrótszym czasie.

"Losy polityczne prezydenta Bidena są powiązane z sukcesem Ukrainy, choć lubi on unikać tego tematu. Krytycy Ukrainy szybko uznali kontrofensywę za porażkę, ale Biden wciąż może zwiększyć szanse na sukces, a to jest najlepsze rozwiązanie strategiczne i polityczne dla Ameryki i Ukrainy" – konkludują dziennikarze.

