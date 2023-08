KPO. Tusk: Dzień po zwycięstwie pojadę i odblokuję pieniądze

W niedzielę w Sopocie odbył się wiec przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. W swoim wystąpieniu lider PO poruszył temat środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

– Jest tylko jedno państwo w całej Unii Europejskiej, które nie ma pieniędzy z KPO. To Polska. Nawet Węgry mają te pieniądze. Włosi wydali już 300 miliardów – mówił Donald Tusk. – Składam wam uroczyste przyrzeczenie. Dzień po wyborach, dzień po zwycięstwie pojadę i odblokuję pieniądze z KPO. I wszyscy to odczujemy – oświadczył.

Polska nadal bez środków z KPO

Przypomnijmy, że Krajowy Plan Odbudowy to dokument konieczny do uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. Fundusz został stworzony w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Mimo ustępstw, np. uchwalenia przez polski parlament nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym (prezydent Andrzej Duda skierował ją do zbadania w Trybunale Konstytucyjnym), nasz kraj nie dostał z należnej puli ani jednego euro. Opozycja stoi na stanowisku, że brak napływu unijnych środków z KPO do Polski, to całkowita wina rządu.

Tusk: Potrafimy rozliczyć zdemoralizowaną władzę

– Wczoraj dotarła do nas informacja, że składka na ZUS dla przedsiębiorców razem z minimalną składką zdrowotną będzie wynosiła blisko 2000 złotych na miesiąc. Przedsiębiorcy, ludzie pracy coraz częściej klną i boją się o kolejne miesiące – powiedział na spotkaniu z wyborcami Donald Tusk. – Udowodnimy, że potrafimy rozliczyć zdemoralizowaną władzę i potrafimy pogodzić polskie rodziny. Przyrzekam wam, że nasze zwycięstwo będzie oznaczało pojednanie – stwierdził były premier.

– 1 października pokażemy, że szczęśliwej Polski już czas. Mamy prawo do szczęścia w Polsce, mamy prawo do normalności, do spokoju, do uczciwej władzy, niskich cen w sklepach, do poszanowania naszej pracy – oznajmił przewodniczący Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do Marszu Miliona Serc w Warszawie.

