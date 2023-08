"Platforma pisze do Platformy". PiS nowym spotem przypomina o "zwijaniu" wojska

– To są listy, które samorządowcy, kombatanci i parlamentarzyści pisali do premiera Tuska i jego ministrów obrony. Są to rozpaczliwe prośby, by nie likwidować jednostek wojskowych. Dowód na to, że okres rządów PO był czasem zwijania państwa polskiego. Dochodziło do takich absurdów, że sami politycy PO prosili ministra obrony o nielikwidowanie jednostki – mówi na nagraniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

– Jan Grabiec, ówczesny starosta legionowski, pisał do ministra Klicha: "Rozformowanie jednostek wojskowych wchodzących w skład 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki jest ciosem w naszą społeczną tożsamość" – cytuje szef MON. Błaszczak przypomina, że "1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana została zlikwidowana, o czym dziś nie pamięta ten, który sprzeciwiał się jej rozformowaniu".

Następnie przywołano fragment wywiadu, którego udzielił Jan Grabiec. – Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. To kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u – podkreśla rzecznik Platformy.

– Politycy PO byli głusi na apele samorządowców. Platforma pozbawiała ludzi poczucia bezpieczeństwa i skazywała ich na bezrobocie. Liczyło się tylko jedno – wykazać przed Tuskiem wielkie zaangażowanie w likwidację Wojska Polskiego. Prawo i Sprawiedliwość naprawiło to, co zepsuła PO. Z determinacją budujemy silne Wojsko Polskie – deklaruje minister obrony.

PiS opatrzyło spot komentarzem: "Platforma pisze do Platformy, czyli dlaczego warto głosować #4xNie". To nawiązanie do zaplanowanego na 15 października referendum.

Treść pytań

Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, czyli 15 października. Obecnie pytania referendalne brzmią w następujący sposób: