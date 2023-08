Zandberg o aborcji do końca ciąży: Ludzie mają różne poglądy filozoficzne

Adrian Zandberg w programie "Graffiti" odniósł się do decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który nie będzie startować z Warszawy. Została ona potwierdzona w niedzielę. W piątek na taką możliwość wskazywał Błażej Poboży.

– Myślę, że Jarosław Kaczyński narozrabiał i w oczach warszawskich wyborczyń i wyborców, a w szczególności wyborczyń, jest po prostu niewybieralny – ocenił wiceprzewodniczący Lewicy Razem. Zandberg wskazał dwa powody, dla których PiS może liczyć na mniej mandatów w Warszawie. Pierwszy to "barbarzyńskie zaostrzenie ustawy aborcyjnej", a drugim jest inflacja.

Start Romana Giertycha

Przypuszcza się, że Jarosław Kaczyński będzie kandydatem PiS w Kielcach. W województwie świętokrzyskim Roman Giertych ma startować z list Koalicji Obywatelskiej. Zandberg ocenił, że ta kandydatura pomoże w podjęciu decyzji wyborcom niezdecydowanym między KO a Lewicą.

– Jeżeli chcecie państwo Polski europejskiej, świeckiej, w której kobiety mają prawo do wyboru, bez homofobii, bez nacjonalizmu, to głosujcie na listę Lewicy. Jeżeli podobają wam się poglądy pana Giertycha, to głosujcie na tę formację, która go zgłosiła – mówił polityk. Skomentował też samodzielny start Joanny Senyszyn do Senatu. Zdaniem Zandberga, w przypadku startowania do Senatu spoza paktu senackiego "konsekwencje są oczywiste".

Aborcja do końca ciąży?

W czwartek ogłoszono, że Jana Szostak nie będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu. Decyzja o skreśleniu jej z list wiąże się z jej wypowiedzią, w której opowiedziała się za możliwością dokonywania aborcji do końca ciąży. W piątek zaproponowano jej miejsce na listach Lewicy. Czy oznacza to, że Lewica podziela jej opinię na ten temat?

– Ludzie mają różne poglądy filozoficzne. [...] Nasze rozwiązanie to rozwiązanie prawne. Nie interesuje mnie to, co ludzie mają w głowach – komentował Adrian Zandberg. Przypomniał, że programem Lewicy jest aborcja na życzenie do 12 tyg. ciąży i w szczególnych przypadkach (gwałtu, zagrożenia zdrowia, choroby płodu) do końca ciąży. Odnosząc się do startu Szostak z list Lewicy Zandberg stwierdził, że "ta propozycja padła i myślę, że się zmaterializuje". Nie będzie to jednak prawdopodobnie Podlasie.

