Incydenty na kolei. Szefernaker: Przedwyborcza destabilizacja

W ciągu ostatnich 10 dni na polskiej kolei odnotowano co najmniej sześć niepokojących incydentów. To m.in. zderzenia oraz nieuprawnione użycie sygnału radio-stop. –Zbliżają się wybory parlamentarne, mamy sytuację związaną z wojną. Chodzi o pewnego rodzaju destabilizację. Na całym świecie zdarzają się różnego rodzaju incydenty, mające charakter cyberataków – to akurat nie są cyberataki, bo jest ingerencja w system kolejowy – i musimy się przyzwyczaić, że one będą się zdarzały – powiedział w radiu RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker pytany, czy zdarzenia te są przypadkowe.

– Jestem przekonany, że w tym okresie przedwyborczym tego typu sytuacje mogą się zdarzać. Mamy jednak procedury, które zadziałały; nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa na kolei i myślę, że to jest najważniejsze – dodał.

Incydenty na kolei. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

W niedzielę w okolicach miejscowości Łapy na Podlasiu został nadany nieuprawniony sygnał radio-stop. Doszło do zatrzymania pięciu składów osobowych i jednego towarowego. Ruch na kolei wznowiono po kilkunastu minutach.

O incydencie zostały powiadomione odpowiednie służby: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Ochrony Kolei oraz Komenda Wojewódzka Policji. Według najnowszych doniesień, w mieszkaniu przy ulicy Radosnej w Białymstoku policja zatrzymała dwóch mężczyzn w wieku 24 i 29 lat. Są oni podejrzani o nadawanie nieuprawnionych sygnałów. Jak podało radio RMF FM, funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt krótkofalarski, przez który nadawano sygnał dźwiękowy radio-stop, uruchamiający w pociągach hamulec bezpieczeństwa. W chwili zatrzymania jeden z mężczyzn był nietrzeźwy. Prokuratura oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustalają szczegóły zdarzenia. – Potwierdzamy zatrzymanie, trwają czynności procesowe – poinformował w rozmowie ze stacją telewizyjną Polsat News oficer prasowy podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa.

W ubiegły czwartek pociąg jadący z Białegostoku do Warszawy wykoleił się, przez co ruch na trasie m.in. do stolicy został wstrzymany. Pociągiem podróżowały ok. 150 osób. Nikomu nic się nie stało.

