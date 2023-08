Morawiecki: Zobaczcie, jak Tusk oszukuje Polaków

We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki udostępnił nowe nagranie na portalu społecznościowym X. "Dla Platformy dane słowo nic nie znaczy. Dla nas słowo to świętość" – napisał szef rządu.

W wideo polityk wskazuje na szereg obietnic, które przewodniczący PO Donald Tusk miał spełnić jako prezes Rady Ministrów.

Premier o Tusku: Zobaczcie, jak oszukuje Polaków

– Zobaczcie, jak Tusk oszukuje Polaków. Obiecał swoje słynne 3 x 15 w podatkach. Zamiast tego podniósł Polakom stawki podatku VAT. Obiecał, że nie wyjedzie do Brukseli, a wyjechał. Obiecał ograniczenie długu publicznego, a dług za jego rządów wzrósł skokowo. Obiecywał elektrownię jądrową do 2020 r. – nawet nie wybrał lokalizacji. Obiecał dbać o seniorów i ludzi pracy, a radykalnie podwyższył im wiek emerytalny – mówił w najnowszym nagraniu Mateusz Morawiecki.

– Krótka lekcja dla pana Tuska: Prawo i Sprawiedliwość obiecało 13. emeryturę, a dzisiaj mamy nawet "czternastki". Obiecaliśmy 500 plus, a mamy 800 plus – stwierdził premier. – Zrealizowane: Mierzeja, tunel w Świnoujściu, Baltic Pipe, Via Carpatia i Via Baltica. Mamy to! Kompleksowa cyfryzacja państwa. Korzystają z niej miliony Polaków – wyliczał szef rządu. – Dla Tuska to nieosiągalna skuteczność. Jego rządy marnują potencjał Polki. Dlatego jest taki niebezpieczny – dodał.

twitter

Nowy sondaż: PiS może rządzić samodzielnie?

W najnowszym sondażu CBOS na Prawo i Sprawiedliwość zamierza głosować 37 proc. ankietowanych. Na Koalicję Obywatelską swój głos chce oddać 21 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem na poziomie 6 proc. Ponadto, na Trzecią Drogę (PSL i Polskę 2050) zamierza głosować 5 proc. badanych, natomiast na Lewicę – 4 proc. Deklarację głosowania w październikowych wyborach złożyło 80 proc.

Z badania wynika, że PiS wprowadziłoby do Sejmu 281 posłów, KO – 151, a Konfederacja – 28.

Czytaj też:

Wiśniewska: Unijne instytucje stały się zakładnikiem totalnej opozycjiCzytaj też:

Politycy PiS zapowiadają: Ruszamy z akcją "Tusk znaczy bezrobocie"