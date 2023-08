W co gra Donald Tusk?

Tylko w ostatnich godzinach Adrian Zandberg z Lewicy atakuje PO/KO i Romana Giertycha. Ba, kandydat PO/KO z Poznania, Franciszek Sterczewski (ten od sprintu z reklamówka na granicy Polski z Białorusią) atakuje kolegę z własnej formacji, kandydata Giertycha ze Świętokrzyskiego. Na listach PO/KO nie znalazła się wieloletnia i pracowita posłanka Joanna Fabisiak, która nie ukrywała swoich poglądów innych od Tuska odnośnie ochrony życia.

Wcześniej de facto zmuszono do odejścia z PO konserwatywnych Mohikanów – Marka Biernackiego, Jacka Tomczaka, Jana Filipa Libickiego, a ostatnio Ireneusza Rasia i Bogusława Sonika. Większość ich zacumowała w PSL, ale i tam nawet nie zmieścił się Sonik. Odejście Rasia w Krakowie, który kiedyś był radnym PiS, potem przez kilkanaście lat posłem PO, a teraz wystartuje jako "dwójka" Trzeciej Drogi w Krakowie, oznaczać będzie odpływ głosów z PO/KO do aliansu Kosiniaka-Kamysza i Hołowni. Skądinąd Raś ma bardzo wpływowego w Kościele krakowskim brata prałata, co zapewne będzie miało znaczenie – choć nikt tego głośno nie powie – przy wyborach.

Charakterystyczne jest, że szereg obecnych posłów PO wylądowało, decyzją Tuska, bardzo daleko na listach: pod koniec pierwszej dziesiątki albo nawet w drugiej, co oznacza osłabienie szans ich reelekcji. Wyekspediowanie do Senatu byłego szefa PO, b. marszałka Sejmu, b. szefa MSZ Grzegorza Schetyny ewidentne przełoży się na mniejszą ilość głosów we Wrocławiu. Umieszczenie dopiero na 4. miejscu na wrocławskiej liście prawdziwej "maszynki" do robienia głosów, popularnego eksprezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego, jest także kolejnym dowodem na to, że Donaldowi Tuskowi bardziej niż na jak najlepszym wyniku wyborczym jego formacji zależało, aby była ona BMW – może Bierna, może Mierna ale przede wszystkim Wierna swemu przywódcy.

O co w tym wszystkim chodzi ? Tusk pewnie chciałby wygrać wybory, ale średnio w to wierzy. O co więc walczy? O dwa cele. Pierwszy to takie ukształtowanie przyszłego klubu parlamentarnego KO, aby był on całkowicie zależny od "widzimisię" lidera formacji. Drugi: całkowite zdominowanie innych partii opozycyjnych. Sprowadzenie do parteru Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi, zrobienie z nich jedynie listów figowych dla PO/KO również ma zapewnić dominująca pozycje Donalda Tuska na antyPiSowskiej scenie politycznej.

Paradoks tej sytuacji polega jednak na fakcie, że pacjent tej operacji może nie przeżyć. Chodzi zwłaszcza o PSL. Wzięcie przez Tuska na listy PO/KO Michała Kołodziejczaka oficjalnie jest tłumaczone chęcią uderzenia w PiS, ale w praktyce politycznej zabierze jakiś procent głosów właśnie partii Kosiniaka-Kamysza. Tusk ryzykuje, że takim manewrem może przyczynić się do zatopienia PSL, który nie pomny doświadczeń prawicy z 1993 i 2001 roku oraz lewicy z 2015 roku poszedł na formułę koalicji, a więc musi przekroczyć próg 8 proc.

Wniosek? Tusk pewnie chciałby wyborczej wiktorii, ale w nią nie wierzy. Szykuje PO/KO na kolejne wybory – może po skróconej trzeciej kadencji PiS? A przede wszystkim chce własną formację wziąć za twarz i zrobić z niej polityczną korporację z sobą jako CEO.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.