Ozdoba: Giertych znalazł się na listach KO ze względu na zemstę

DoRzeczy.pl: Dość długo trwała polityczna odyseja Romana Giertycha. Najpierw miał być kandydatem na senatora, później wydawało się, że nie wystartuje w ogóle, a prawdopodobnie wystartuje z list Koalicji Obywatelskiej. To kolejny nietypowy, po Michale Kołodziejczaku, transfer na listy Platformy. Dlaczego Tusk decyduje się na takie ruchy?

Jacek Ozdoba: Przerażające jest to, że obniża się debatę publiczną. Dzisiaj Donald Tusk mówi wprost – Giertych ma się znaleźć nie ze względu na poglądy, nie ze względu na wartość dodaną, a ze względu na zemstę. To powtarzanie schematu Janusza Palikota. On po to był związany z PO, żeby atakować w niski sposób środowisko Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj ma to robić Roman Giertych. Jak rozumiem, będzie to robił na uchodźstwie, bowiem ze względu na problemy z wymiarem sprawiedliwości nie stawi się w Polsce.

Giertych startując w wyborach, usiłuje sobie załatwić immunitet i ochronę przed wymiarem sprawiedliwości?

Giertych na pewno będzie obniżał poziom debaty. Do tego nie jest czymś naturalnym, żeby proponować kandydatów z tak poważnymi zarzutami i z takimi wątpliwościami, co do jego postępowania. Dopóki jego sprawa nie zostanie wyjaśniona, to nie powinien kandydować. Pamiętamy Sławomira Nowaka, Włodzimierza K., Rafała B., może oni też się znajdą na liście, skoro już jest tam Giertych?

Donald Tusk powiedział, że dzień po wygranych przez PO wyborach pieniądze z KPO zostaną odblokowane. Instytucje unijne są zakładnikiem PO?

Jedno co jest ważne w tej wypowiedzi, to to, że Tusk potwierdza, iż to działania polityczne i nie mają nic wspólnego z oceną merytoryczną Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk potwierdza, że jego kontakty, jego kumoterstwo powoduje blokowanie środków finansowych dla Polski.

O jaki elektorat obecnie walczy Zjednoczona Prawica? To mobilizacja własnego elektoratu, czy próba przekonania nieprzekonanych?

Zjednoczona Prawica walczy i pokazuje to, co jest związane z programem i działania związane z bezpieczeństwem Polski. Koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrobytu. Kwestia strategii jest oparta o interes Polski, a nie oszustwa polityczne jak w przypadku Platformy Obywatelskiej.

Czytaj też:

PO stawia ultimatum Giertychowi. "Ma czas do środy"Czytaj też:

Kaleta: Tusk i Giertych wyrolowali opozycję