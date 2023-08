Rozszerzenie UE. KE nie poparła pomysłu Charlesa Michela

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował wyznaczenie docelowej daty rozszerzenia Unii Europejskiej na rok 2030. Jak pisze Politico, Komisja Europejska nie poparła tej propozycji.

– Nie skupiamy się na dacie, ale koncentrujemy się na bardzo ścisłej współpracy z krajami kandydującymi w celu przygotowania ich przystąpienia do Unii Europejskiej – powiedziała zastępca rzeczniczki Komisji Europejskiej Dana Spinant na wtorkowej konferencji prasowej.

Spinant upierała się, że rozszerzenie jest "procesem opartym na zasługach” i że kraje kandydujące powinny mieć możliwość przystąpienia dopiero po spełnieniu kryteriów akcesyjnych do UE. Przedstawicielka KE dodała także, że Michel nie konsultował z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen treści jego wystąpienia na temat rozszerzenia UE.

Co powiedział Michel

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaproponował wyznaczenie docelowej daty, w ramach której UE powinna poważnie podejść do przyjęcia nowych członków.

Wierzę, że my, obie strony, powinniśmy być gotowi na rozszerzenie do 2030 r. – powiedział Michel w poniedziałek na forum strategicznym w Słowenii, dodając, że przywódcy UE omówią ten temat na następnych szczytach.

Michel powiedział również, że przywódcy krajów UE wyrażą swoje stanowiska w sprawie rozpoczęcia oficjalnych negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią, a także ponownie poruszą kwestie unijnych perspektyw dla Bośni.

Rozszerzenie UE

W czerwcu 2022 r. Rada Europejska przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. W połowie sierpnia rząd w Kijowie ogłosił, że Ukraina nie będzie w stanie w 100 proc. spełnić wszystkich siedmiu zaleceń akcesyjnych Komisji Europejskiej do końca roku, ale negocjacje w sprawie przystąpienia do UE powinny rozpocząć się w grudniu 2023 roku.

Oprócz Ukrainy o członkostwo w UE ubiegają się Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Turcja. W październiku odbędzie się szczyt UE, podczas którego spodziewana jest ożywiona dyskusja na temat kwestii związanych z rozszerzeniem bloku.

Czytaj też:

Wojskowy z UE: Ukraina może mieć problem z odbiciem terytoriumCzytaj też:

Macron: Chcę wyjaśnić to wszystkim jeszcze raz