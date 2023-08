Błaszczak: Nie łudźcie się, że politycy PO będą dbali o wasze bezpieczeństwo

– Dwa lata temu ruszył atak hybrydowy na Polskę sterowany przez reżimy Putina i Łukaszenki. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że chodziło o destabilizację sytuacji w Polsce – mówi na nagraniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Przypomina, że "rząd PiS od samego początku konsekwentnie dba o bezpieczeństwo naszej granicy. Zbudowaliśmy barierę, która zatrzymuje nielegalnych migrantów". – Granicy bronią żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci. Narażają się na niebezpieczeństwo ze strony migrantów i służb białoruskich, ale także na obelgi ze strony polityków opozycji i powiązanych z nimi celebrytów – podkreśla szef MON.

– Dziś granica jest bezpieczna. A co robiła opozycja? Urządzali rajdy z torebkami reklamowymi, organizowali happeningi. Zamiast bronić żołnierzy i funkcjonariuszy obrażali ich i stawali po stronie nielegalnych migrantów, zapowiadali likwidację bariery. Nie łudźcie się, że politycy PO będą dbali o wasze bezpieczeństwo. Jeśli wrócą do władzy, zdemontują barierę. Nie pozwolimy na to – deklaruje minister Błaszczak.

"W tym tygodniu mija kolejna rocznica popisów zaplecza Tuska na polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym. Zobaczcie, dlaczego trzeba głosować #4xNIE" – tak brzmi opis spotu, co stanowi nawiązania do planowanego na 15 października referendum.

Treść pytań

Referendum ma się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi, czyli 15 października. Obecnie pytania referendalne brzmią w następujący sposób: