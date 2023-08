Premier: Jeśli wygramy, nie tylko utrzymamy, ale rozszerzymy programy dla seniorów

Na łamach "Super Expressu" opublikowany został list premiera Mateusza Morawieckiego do seniorów.

"Najważniejszą sprawą dla rządu Prawa i Sprawiedliwości jest bezpieczna przyszłość Polaków. Ta zaś w dużym stopniu zależy od sytuacji finansowej polskich rodzin. Przez ostatnie miesiące nasz rząd ciężko pracował, aby zabezpieczyć budżety domowe milionów rodzin w Polsce. Dziś mam zaszczyt przekazać Państwu dwie dobre wiadomości" – pisze szef rządu.

Pierwsza wiadomość dot. 14. emerytury. "Na początku września uruchomione zostaną wypłaty 14. emerytury, która od tego roku jest przez nas zagwarantowana na stałe i staje się coroczną formą wsparcia najbardziej potrzebujących polskich seniorów".

Druga dot. wysokości "czternastki". "Decyzją Rady Ministrów 14. emerytura w tym szczególnie trudnym roku będzie wyższa o ponad 1000 zł brutto. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymają w tym roku w ramach 'czternastki' aż 2650 zł brutto. W takiej wysokości 14. emerytura będzie przysługiwać seniorom otrzymującym świadczenia do wysokości 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada 'złotówka za złotówkę'. 'Czternastka' trafi już wkrótce do prawie 9 mln emerytów i rencistów" – wskazuje Morawiecki.

Działania dla seniorów

"W ten sposób udowadniamy, że bezpieczna przyszłość Polaków to nie tylko wyborcze hasło. To wartość, w która wierzymy i która konsekwentnie realizujemy. Przez ostatnie lata realnie poprawiliśmy standard życia polskich seniorów. Jeszcze w 2015 roku minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł brutto. Dobrze wiemy, z jakimi wyzwaniami borykali się wtedy seniorzy. Prezent dla wnuczka czy wykupienie recepty – takie dylematy urągały godności Polaków. Dziś minimalna emerytura wypłacana przez ZUS wynosi 1588,44 zł brutto. To wzrost o ponad 80 procent. Staramy się jednak, aby Państwa komfort życia i poczucie bezpieczeństwa opierały się na kilku solidnych podstawach. Dlatego seniorzy w Polsce mogą liczyć na: 13. emeryturę, program Mama 4+, emeryturę bez podatku do 30 000 zł rocznie czy wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów z programu Senior +" – wylicza premier w liście skierowanym do osób starszych.

Polityk przypomina, że od września rozszerzony zostanie program darmowych leków. "Nowa, poszerzona lista będzie dostępna dla każdej osoby powyżej 65. roku życia. Wspólnie zmieniamy Polskę na lepsze. Dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja, że te wszystkie programy nie tylko będą utrzymane, ale będą dalej rozwijane. To gwarancja dobrej i bezpiecznej przyszłości" – kończy szef rządu.

