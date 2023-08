"Rozczarowanie Zełenskiego, złość Bidena". Ujawniono kulisy spotkania z 2021 roku

Amerykański dziennikarz i pisarz Franklin Foer przygotowuje się do wydania książki "The Last Politician: Inside Joe Biden's White House and the Fight for America's Future”. Publicysta wspomniał w niej o epizodzie, który miał miejsce jeszcze przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Chodzi o wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu z 2021 roku.

Złość Bidena

"The Guardian", który otrzymał egzemplarz książki, wspomina w swojej publikacji, że Joe Biden był wściekły, gdy usłyszał agresywne żądania prezydenta Ukrainy dotyczące przyjęcia Kijowa do NATO.

Zełenski od dawna zabiegał o spotkanie w Białym Domu. Donald Trump odmówił. Foer twierdzi, że Zełenski chował "stare urazy po tym incydencie”. Autor zauważa także, że prezydent Ukrainy uznał Bidena za słabego, zwłaszcza ze względu na jego decyzję z początku 2021 roku o zniesieniu sankcji wobec rosyjskiej firmy budującej Nord Stream 2. Biden zgodził się na spotkanie z Zełenskim, ale "nie miał o nim dobrego zdania” – pisze Foer.

Oficjalny zapis przemówienia Bidena i Zełenskiego wygłoszonego do reporterów przed spotkaniem w Gabinecie Owalnym 1 września zawiera deklaracje o wzajemnym szacunku i wspólnych celach politycznych. Jednak zdaniem Foera, po rozpoczęciu spotkania Zełenski "wydawał się zapomnieć o wątpliwościach Bidena” i "niemal celowo zlekceważył jego kodeks moralny”.

Rozczarowanie Zełenskiego

Biden oczekiwał wyrazu wdzięczności za wsparcie Stanów Zjednoczonych – pisze Foer. Tymczasem Zełenski „wypełnił swoje wystąpienie długą listą żądań”. Najważniejsze brzmiało: "Ukraina musi wstąpić do NATO”.

Biden miał wtedy 78 lat. Zełenski - 43 lata. Zdaniem Foera, starszy prezydent "starał się przekazać mądrość, która mogłaby powstrzymać zapał młodszego”. W szczególności zauważył, że w tamtym czasie nie było wystarczającego poparcia dla przystąpienia Ukrainy do NATO.

"Rozczarowanie Zełenskiego przyćmiło jego zdolność rozumowania. Po błaganiu o wstąpienie do NATO zaczął wygłaszać tyrady, że ta organizacja jest w zasadzie reliktem historycznym o malejącym znaczeniu. Powiedział Bidenowi, że Francja i Niemcy zamierzają opuścić NATO. To była absurdalna analiza i rażąca sprzeczność. I to wkurzyło Bidena” – pisze Foer.

