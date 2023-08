Tusk o Giertychu na listach KO. "Ludzie, rachunek jest prosty"

W niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych wystartuje w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim.

– Jarosław Kaczyński uciekł przede mną i chciał się schować w Góry Świętokrzyskie. Roman Giertych napisał do mnie wiadomość: "będę miał dla niego dużo niespodzianek, mógłbym się zdecydować, nawet z ostatniego miejsca, dopadnę go tam" – powiedział lider PO, który w środę uczestniczy w wydarzeniu Campus Polska Przyszłości w Olsztynie.

"Większy dyskomfort ma Kaczyński"

– Trzeba być sprytnym, bezwzględnym, szybszym, szukać manewrów, forteli, ani przez sekundę nie spoczywać i im nie dać odpocząć. Część z was odczuwa dyskomfort z powodu ostatniego miejsca na liście dla Romana Giertycha? Powiem wam tak: ja też. Ale większy dyskomfort ma Kaczyński. Ludzie, rachunek jest prosty – stwierdził Donald Tusk.

– Roman Giertych nie będzie wpływał na naszą politykę dot. edukacji czy praw kobiet. On ma swoje poglądy, ja nie chcę, żeby ktoś zmieniał swoje poglądy. On dzisiaj publicznie zadeklarował, wcześniej się zobowiązał wobec mnie: jeśli wejdzie do parlamentu, jeśli będziemy go chcieli mieć ze sobą, będzie przestrzegał dyscypliny w głosowaniu – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej. – Giertych powiedział mi rzecz, której właściwie może nie powinienem mówić, ale pytacie, więc powiem: "prędzej złożę mandat, niż złamię dyscyplinę głosowania KO" – dodał.

"Poglądu w sprawie aborcji nie zmieniam"

W środę Roman Giertych opublikował oświadczenie, w którym zabrał głos w sprawie aborcji. "Ponieważ już wypowiedzieli się wszyscy na temat moich poglądów na aborcję, to czas na mnie. Poglądu w tej sprawie nie zmieniam. Uważam aborcję za coś złego, choć czasem dopuszczalnego (np. stan wyższej konieczności)" – napisał.

Jako lider Ligi Polskich Rodzin, Giertych był przeciwnikiem aborcji. — Każde dziecko powinno dowiedzieć się, że aborcja to zabójstwo — mówił.

