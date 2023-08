Legendarny bramkarz reprezentacji Polski wraca do polityki. "Przyjąłem propozycję"

– Otrzymałem propozycję startu do Senatu jako kandydat PiS z Łodzi. Przyjąłem tę propozycję – powiedział w środę w rozmowie z portalem Onet.pl Jan Tomaszewski. Jego kandydatura ma jeszcze zostać zatwierdzona przez władze Prawa i Sprawiedliwości.

Legendarny bramkarz reprezentacji Polski prawdopodobnie wystartuje z okręgu numer 23, obejmującego zachodnią i centralną część Łodzi. Z tego okręgu w ramach paktu senackiego opozycji kandydować będzie Artur Dunin z Koalicji Obywatelskiej.

Senat. "Nie powinno tak być"

– Uważam, że Senat w mijającej kadencji stał się azylem dla ludzi, którym grozi prokuratorskie oskarżenie. Nie powinno tak być – stwierdził Jan Tomaszewski i skrytykował działania m.in. marszałka Tomasza Grodzkiego. Jak podkreślił, chowanie się za immunitetem to decydowanie we własnej sprawie.

Przypomnijmy, że prokuratura w Szczecinie wnioskowała o uchylenie immunitetu marszałka Grodzkiemu ze względu na zarzuty o przyjmowanie korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich. Wniosek prokuratury został dwukrotnie odrzucony.

Kim jest Jan Tomaszewski?

Jan Tomaszewski uważany jest za jednego z najlepszych polskich bramkarzy w historii. Reprezentował barwy Gwardii Wrocław, Śląska Wrocław, Legii Warszawa, ŁKS-u Łódź, Beerschot VAC oraz Hércules CF. Należał do Klubu Wybitnego Reprezentanta. Z reprezentacją Polski dwukrotnie uczestniczył w mistrzostwach świata. W 1976 r. w Montrealu zdobył srebrny medal olimpijski.

W 2011 r. Tomaszewski kandydował w wyborach parlamentarnych z ostatniego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym numer 9 (Łódź). Uzyskał mandat poselski, ale nie przystąpił do partii. W lutym 2015 r. został przyjęty do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. W wyborach do Sejmu w 2015 r., startując z komitetu PO, nie uzyskał ponownie mandatu.

