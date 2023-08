Mentzen o Giertychu: On jest bardziej radykalny ode mnie

W ostatnią niedzielę przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ogłosił, że Roman Giertych wystartuje w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim.

W środę adwokat opublikował oświadczenie, w którym zabrał głos w sprawie aborcji. "Ponieważ już wypowiedzieli się wszyscy na temat moich poglądów na aborcję, to czas na mnie. Poglądu w tej sprawie nie zmieniam. Uważam aborcję za coś złego, choć czasem dopuszczalnego (np. stan wyższej konieczności)" – napisał.

Jako lider Ligi Polskich Rodzin, Giertych był przeciwnikiem aborcji. – Każde dziecko powinno dowiedzieć się, że aborcja to zabójstwo – mówił.

"Bardziej radykalny ode mnie". Mentzen o Giertychu

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie stacji Polsat News Sławomir Mentzen skomentował decyzję Donalda Tuska o miejscu na liście wyborczej dla Romana Giertycha. – Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi Giertychowi. Dziwię się Tuskowi, który mocno skręcił w lewo, że wziął go na pokład. On proponował kiedyś zrobienie listy 100 homoseksualnych polskich polityków, opowiadał się całkiem przeciwko aborcji, wymyślił słynne nierozerwalne małżeństwa – oznajmił prezes Nowej Nadziei.

– Roman Giertych jest bardziej radykalny w poglądach ode mnie. Słucham od kilku miesięcy hejtu wymierzonego w moją osobę ze strony PO, że nie wszędzie się z nimi zgadzam w sprawach światopoglądowych, po czym ludzie, którzy mnie obrażają biorą na listy Romana Giertycha. To bardzo dziwne. Nie wiem, jak Tusk zamierza to wytłumaczyć swoim wyborcom – zauważył współprzewodniczący Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Mentzen zwrócił uwagę na to, że dla Giertycha "poglądy mogą nie być przeszkodą w robieniu polityki", przez co "zagłosowałby za rzeczami, z którymi się nie zgadza". – Dla Donalda Tuska poglądy też nie są ważne – podkreślił.

