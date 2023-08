Ziobro: Herr Tusk w końcu ogłosił swój program wyborczy

– Związki partnerskie będą wpisane w nasz projekt i zdaje się, że uda się zbudować większość w parlamencie, żeby stały się faktem natychmiast. Małżeństwa jednopłciowe są ciągle w przestrzeni kontrowersji wśród wielu partii. Wewnątrz Platformy, Koalicji Obywatelskiej i wielu innych partii – zapowiedział lider PO Donald Tuska podczas ostatniego dnia Campusu Polska Przyszłości.

– Chcę wam uczciwe powiedzieć, że to zobowiązanie względem związków partnerskich wydaje mi się wykonalne i uznaję za priorytet. Chcemy, żeby decyzje mogły zapaść niezwykle szybko i mogły pomagać ludziom – zapewnił zgromadzonych na wydarzeniu w Olsztynie. – Śluby jednopłciowe ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, kontrowersjami są o wiele trudniejszym projektem. I nie jestem pewien, czy w przyszłym Sejmie. a mieliście tu już gości z innych partii, będzie to możliwe – zastrzegł były premier. To odniesienie do potencjalnych koalicjantów z Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zapowiedzieli, że w obu partiach posłowie sami będą mogli decydować w sprawie głosów w kwestiach światopoglądowych.

– Jeśli chodzi o związki partnerskie, uważam, że trzeba ułatwić dostęp do informacji medycznej, ułatwić sprawy dziedziczenia, ułatwić możliwość funkcjonowania spraw takich codziennych, normalnych – mówił wcześniej, również podczas Campusu, prezes PSL.

Ziobro: Oto program Tuska

Do zapowiedzi lidera Platformy odniósł się w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. "Herr Donald Tusk w końcu ogłosił swój program wyborczy: natychmiastowa legalizacja związków partnerskich, a potem szybko jak tylko możliwe ślubów homoseksualistów. Dalej będzie zgoda na adopcję dzieci przez homopary i zmiana płci na życzenie. Lewactwo nie zna moralnych granic, więc wprowadzą jak w Holandii eutanazję chorych niemowląt. Te wybory będą też o tym" – podkreśla Ziobro.

