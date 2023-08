Zgorzelski: Odnotowanie, kto odmówił udziału w referendum, to złamanie tajemnicy wyborczej

We wtorek były szef MSZ Jacek Czaputowicz stwierdził, że odnotowanie przez komisję wyborczą odmowy wzięcia przez kogoś karty do głosowania w referendum to złamanie tajemnicy wyborczej. Ze słowami tymi zgodził się w czwartek w rozmowie w Polsat News Piotr Zgorzelski.

– Jeżeli ja idę do komisji wyborczej i odmawiam udziału w referendum i ta moja odmowa jest odnotowana w arkuszu wyborczym, to czy to nie jest stygmatyzowanie mnie jako osoby? – stwierdził wicemarszałek Sejmu z PSL. Do słów Czaputowicza odniósł się wcześniej szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, który zauważył, że takie są obowiązujące przepisy. Zgorzelski stwierdził, że mu "ręce opadają", gdy słyszy wypowiedź przewodniczącego PKW.

– Odnotowanie preferencji wyborczych poprzez wskazanie, jak się głosuje w referendum, jest to złamanie zasady tajności głosowania – podkreślił polityk, nie czyniąc przy tym rozróżnienia między informacją "jak" kto głosuje, a odnotowaniem "czy" głosuje. Nie wyjaśnił także, jak komisja wyborcza miałaby funkcjonować nie wiedząc, czy wydała komuś kartę do głosowania w referendum, czy nie.

Kandydatka, która nie chciała nazwać Putina zbrodniarzem

Zgorzelski w rozmowie odpowiadał też na pytania o kandydatkę PSL do Senatu Małgorzaty Zych. W poprzednich wyborach startowała ona z list Konfederacji. Zych współpracowała z Grzegorzem Braunem i brała udział w wiecach "Stop Ukrainizacji Polski". Jej poglądy na wojnę na Ukrainie znalazły się w centrum uwagi po ogłoszeniu w zeszłym tygodniu, że zasili ona pakt senacki.

Zych nagabywana przez dziennikarza o to, czy uważa Władimira Putina za zbrodniarza stwierdziła, że od oceny tego "są odpowiednie organy międzynarodowe, które będą ścigały", w związku z czym uważa pytanie za "bezprzedmiotowe". Przypomnijmy, że kwestię odpowiedzialności rosyjskiego prezydenta za domniemane zbrodnie wojenne na Ukrainie rozpatruje Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który 17 marca 2023 r. wydał nakaz jego aresztowania.

– Małgorzata Zych opublikowała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym potępiła działania Putina, nazwała zbrodnią, a tym samym wypełniła ultimatum prezesa – stwierdził polityk PSL. Tłumaczył, że Zych na kandydatkę poleciły lokalne struktury, a on zaproponował ją w ramach paktu senackiego.

