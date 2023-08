Anna Moskwa: Cały pakiet Fit for 55 jest pułapką

Parlament Europejski przyjął w kwietniu kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55. Ich deklarowanym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Kiedy jednak Unia Europejska walczy o neutralność klimatyczną, w Chinach wydobycie węgla kamiennego utrzymuje się na wysokim poziomie. W kwietniu 2023 r. wzrosło ono o ponad 4 proc. w ujęciu rocznym.

– Cały pakiet Fit for 55 jest pułapką i niemieccy politycy komentowali w ostatnich dniach, że jest pułapką chińską, ze względu na to, że Chińczycy bardzo szybko produkują auta elektryczne – mówiła w Programie 1. Polskiego Radia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Wskazała, że Chińczycy rozpoczęli konkurencję cenową z krajami UE.

Polskie skargi i niemieckie odpady

Minister Moskwa mówiła też o skargach złożonych przez Polskę na unijny pakiet. Na początku sierpnia Polska złożyła skargę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dwóch aktów prawnych w ramach proponowanego pakietu.

– Zaskarżyliśmy cały pakiet Fit for 55 do Trybunału Sprawiedliwości – powiedziała Anna Moskwa. Łącznie nasz kraj wystosował cztery skargi wobec unijnego pakietu klimatycznego. Skargi dotyczą: zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 r., podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS dostępnych na rynku oraz ingerencji w gospodarkę leśną krajów unijnych.

Ponadto, do Komisji Europejskiej została skierowana skarga na Niemcy w sprawie nielegalnego wwożenia do Polski odpadów. Do sprawy tej odniosła się Anna Moskwa.

– Już 20 września spotykamy się w Brukseli. Komisja Europejska chce wysłuchać każdą ze stron. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani – powiedziała minister. Zauważyła, że rząd RFN nie neguje procederu nielegalnego składowania niemieckich śmieci w Polsce, jednak twierdzi, że odpowiedzialność prawna za te działania spoczywa na poszczególnych krajach związkowych.

Czytaj też:

Kołodziejczak: Będę załatwiał sprawy w Brukseli. Bryłka: Jak Tusk panu pozwoliCzytaj też:

Skarga Polski na Niemcy w sprawie odpadów. Jest reakcja KE