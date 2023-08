Premier: PiS dotrzymuje słowa, PO to partia kłamców

W czwartek na portalu Facebook szef rządu opublikował infografikę z listą obietnic, które zrealizowało Prawo i Sprawiedliwość, a także listą postulatów, które złamała w czasie swoich rządów Platforma Obywatelska.

Morawiecki: PiS dotrzymuje słowa

"Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa! Platforma Obywatelska to partia kłamców!" – napisał premier Mateusz Morawiecki.

facebook

Wśród zrealizowanych przez PiS obietnic znalazły się m.in.: 13. i 14. emerytura; uszczelnienie VAT i naprawa finansów publicznych; 0 proc. PIT dla młodych, rodzin 4 plus i seniorów; bezpłatne leki dla poszczególnych grup społecznych; zabezpieczenie dostaw węgla na zimę 2022/2023; Fundusz Budowy Dróg Lokalnych; domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia; niższe stawki CIT dla mikro- i małych przedsiębiorców; Konstytucja Biznesu; zmniejszenie bezrobocia; podniesienie limitu w ryczałcie do 2 mln euro; cyfryzacja i budowa e-państwa; ulgi i ułatwienia dla rodzin wielodzietnych; przekop Mierzei Wiślanej i budowa tunelu do Świnoujścia; budowa Via Carpatia i Via Baltica.

Niespełnione obietnice PO

Z drugiej strony, na infografice wskazano na złamane obietnice PO. Wskazano, że PO obiecało 3 x 15 (PIT, CIT, VAT), natomiast podniesiono Polakom VAT. Donald Tusk miał obiecać, że nie wybiera się do Brukseli, ale ostatecznie wyjechał. Nie zrealizowano zniesienia wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych (zapowiedziane w expose w 2011 roku) oraz ograniczenia wzrostu długu publicznego (expose w 2007 roku).

Według grafiki złamano również obietnicę dotyczącą gwarantowanych miejsc w przedszkolu w mieście i na wsi, jednak przedszkola nie powstały. Zamiast tego wysłano dzieci wcześniej do szkoły. Obiecano również zmniejszenie korupcji, jednak - jak napisano w infografice - „za czasów Tuska korupcja się rozrosła”.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl ankieterzy zapytali Polaków: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?".

Najwięcej wskazań zyskała Zjednoczona Prawica, osiągając bezpieczną przewagę nad drugą Koalicją Obywatelską. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, jednak jej wynik potwierdził trend spadkowy widoczny w kilku ostatnich badaniach. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga oraz Lewica.

Na Zjednoczoną Prawicę chce zagłosować 35,9 proc. respondentów. Koalicja Obywatelska może pochwalić się wynikiem na poziomie 30,2 proc. Podium zamyka Konfederacja, której poparcie wynosi 12,7 proc. Trzecią Drogę, czyli sojusz PSL i Polski 2050, wskazało 10,4 proc. badanych, z kolei Lewicę – 8,7 proc. Inne partie zdobyły łącznie 2,1 proc. głosów.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.

Czytaj też:

Poseł Ast potwierdza. Dziś poznamy "jedynki" na listach PiSCzytaj też:

Kukiz: Nasze postulaty zostały zaakceptowane przez PiS