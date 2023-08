Ponad 100 milionów wyświetleń wywiadu Carlsona z Orbanem. Rozmawiali m.in. o wojnie i Trumpie

Większa część 30-minutowej rozmowy amerykańskiego dziennikarza z premierem Węgier dotyczyła wojny Rosji z Ukrainą oraz polityki Stanów Zjednoczonych i całego Zachodu, w tym Węgier wobec tego konfliktu.

Orban: To kłamstwo, że Ukraina wygrywa wojnę

Na początku rozmowy Tucker Carlson zapytał o obecne w USA twierdzenie, że Ukraina wygrywa trwającą wojnę.

– To kłamstwo. To nie tylko nieporozumienie, to kłamstwo. To niemożliwe. Każdy, kto zajmuje się polityką i rozumie logikę, liczby i dane, wie, że nie ma mowy – ocenił Orban.

Carlson zapytał, dlaczego to kłamstwo. Orban wskazał na przewagę liczebną Rosjan. – Ponieważ codziennie umierają setki, tysiące biednych Ukraińców. Sercem jestem z nimi. To jest tragedia. Ale żołnierze wyczerpią się im wcześniej niż Rosjanom. Ostatecznie liczą się buty stąpające po ziemi, a Rosjanie są znacznie silniejsi – powiedział Orban. Ponownie wyraził swoje stanowisko o potrzebie zaprzestania walk i zakończenia konfliktu.

Orban raz jeszcze tłumaczył, dlaczego Węgrom zależy na tym, żeby konflikt nie eskalował. – Jeśli siedzisz w Waszyngtonie, w bezpiecznych Stanach Zjednoczonych, to jest inne uczucie, niż kiedy siedzisz tu w Budapeszcie. Ukraina jest obok nas. To, co się tam dzieje, może mieć natychmiastowy wpływ na Węgry (…) Rosja i Ukraina są blisko – mówił.

Orban przypomniał, że do ukraińskiego wojska wcielani są także mieszkający tam Węgrzy, o czym nigdy nie wspominają zachodnie media.

Carlson powiedział, że patrząc na zasoby ludzkie obu armii, w pewnym momencie Ukraińcy będą potrzebować więcej żołnierzy. – Skąd oni się pojawią? – pytał.

– To najbardziej ryzykowne pytanie. Jeśli jakikolwiek kraj zachodni wysłałby jakiekolwiek żołnierzy, oznaczałoby to bezpośrednią wojnę między Zachodem a Rosją. Wtedy mamy trzecią wojnę światową. Mamy więc bardzo niebezpieczny moment (...) Musimy zachować szczególną ostrożność. To jest moje przesłanie, które zawsze kieruję do Ameryki, kierowałem także na szczycie NATO, bądźmy ostrożni – powiedział Orban.

– NATO jest sojuszem obronnym, powstało, by bronić swoich członków, a nie podejmować działania wojenne na terytorium innych państw – mówił wówczas węgierski premier.

Orban: Gdyby Trump był prezydentem USA, Rosjanie by nie zaatakowaliby Ukrainy

Orban szansy na poprawę ogólnej sytuacji międzynarodowej upatruje w wygranej wyborczej Donalda Trumpa i zmianie ekipy w Białym Domu. Polityk powiedział, że byłego prezydenta można krytykować za wiele rzeczy, ale to prowadził on najlepszą od lat politykę zagraniczną. Na poparcie swojej tezy stwierdził, że Trump nie zainicjował żadnej nowej wojny.

– Gdyby był prezydentem w momencie rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, nie byłoby możliwe, aby Rosjanie to zrobili. Trump jest człowiekiem, który może ocalić świat zachodni i prawdopodobnie ludzi na świecie – takie jest moje osobiste przekonanie – oznajmił Orban.

Orban: NATO? Zachód odrzucił Ukrainę w 2008 r.

W wywiadzie szef rządu Węgier stwierdził, że istniała realna szansa na integrację Ukrainy z Sojuszem Północnoatlantyckim podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r.

– Jednak nie było co do tego porozumienia wśród dużych krajów zachodnich, więc pomysł został odrzucony – tłumaczył. – Zaprzepaściliśmy historyczną okazję, aby to zrobić i to okno możliwości nie jest już otwarte – dodał.

W dalszej części rozmowy węgierski premier przekonywał, że należy doprowadzić do pokoju na Ukrainie zamiast kontynuowania straszliwej wojny, a tym bardziej rozszerzenia jej na państwa członkowskie NATO.

– Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO. Oznaczałoby to natychmiastowe zagrożenie wojną dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu – przekonywał.

Zdaniem węgierskiego premiera Sojusz powinien zapomnieć o integracji Ukrainy z NATO i uzgodnić z Moskwą nową architekturę bezpieczeństwa. – Powinniśmy zawrzeć porozumienie z Rosjanami w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa, która zapewni Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność, ale nie członkostwo w NATO – powiedział Orban.

