Bąkiewicz na listach PiS. Suski: Został zgłoszony przez Suwerenną Polskę

W piątek w programie "Graffiti" w Polsat News poseł klubu parlamentarnego PiS Marek Suski był pytany o doniesienia medialne odnośnie kandydowania Roberta Bąkiewicza w wyborach do Sejmu z listy komitetu Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk, który jest szefem okręgu radomskiego partii i otwiera listę wyborczą w Radomiu, poinformował, że w czwartek przyjął od byłego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości komplet dokumentów potrzebnych do kandydowania.

– My, jako szefowie okręgów, przedstawiamy propozycje list. Później będą one omawiane i dokonają się pewne zmiany. Rzeczywiście, Suwerenna Polska zgłosiła pana Bąkiewicza na ostatnie miejsce na liście – przekazał Suski. – Jak to w koalicjach, żeby koalicja trwała, pewne rzeczy są realizowane wspólnie, więc mamy pana Bąkiewicza – wskazał.

Suski o Bąkiewiczu: Kulturalny, sympatyczny człowiek

– Nie znałem wcześniej tego pana, poza doniesieniami prasowymi. Z doniesień prasowych to sobie pomyślałem: kto to jest? Opisy są różne. A jak rozmawialiśmy: kulturalny, sympatyczny człowiek – mówił o Robercie Bąkiewiczu Marek Suski.

Zapytany, czy nie jest problemem, że były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ma wyrok z marca 2023 r. za "naruszenie nietykalności cielesnej" uczestnika manifestacji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, poseł klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że "nie ma zakazu kandydowania osób, które miały w życiu jakieś problemy".

Suski poinformował także, że kandydatem PiS w wyborach do Sejmu z okręgu lubuskiego będzie Łukasz Mejza. – To jest koalicjant od partii Adama Bielana. Tak jak powiedziałem, w koalicji jest tak, że żeby koalicja mogła trwać, trzeba iść na kompromisy – oznajmił polityk. I dodał, że Mejza prawdopodobnie dostanie ostatnie miejsce na liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.

