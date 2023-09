Rosja wzmacnia zabezpieczenia Mostu Krymskiego. "Szereg środków obronnych"

Most Krymski jest kluczowy zarówno dla rosyjskiej logistyki, jak i symboliki okupacji ukraińskich terytoriów przez Moskwę.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przekazało, że Rosja stosuje szereg pasywnych środków obronnych, takich jak generatory dymu i bariery podwodne, równolegle z aktywnymi środkami obronnymi, takimi jak systemy obrony powietrznej, w celu wzmocnienia możliwości utrzymania przepraw wodnych i zminimalizowania szkód spowodowanych potencjalnymi atakami. "Rosja stosuje coraz szerzej zakrojone środki dla zabezpieczenia Mostu Krymskiego" – wskazał brytyjski wywiad wojskowy.

Jak poinformowano w piątek w najnowszym komunikacie, Cieśnina Kerczeńska pozostaje wąskim gardłem wojskowego wsparcia logistycznego dla sił rosyjskich na okupowanych obszarach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, a w jej przekraczaniu Rosja jest w dużym stopniu zależna od Mostu Krymskiego i promów.

Ochrona Mostu Krymskiego

W wyniku kilku udanych ukraińskich ataków Most Krymski doznał poważnych uszkodzeń, w szczególności na odcinku drogowym i torach kolejowych. Ostatnie bombardowania przeprawy "jeszcze bardziej pogorszyły sytuację wojsk rosyjskich rozmieszczonych na południu kontynentalnej Ukrainy i wywołały histeryczną reakcję ze strony wojskowego i politycznego przywództwa Rosji" – przekonują ukraińskie służby.

Ich zdaniem, Kreml zażądał zabezpieczenia mostu, będącego kluczową arterią zaopatrzenia rosyjskich sił inwazyjnych, przed dalszymi atakami ze strony Ukrainy.

Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku na Moście Krymskim doszło do eksplozji, która doprowadziła do częściowego zawalenia się jednej z dwóch jezdni mostu drogowego oraz pożaru pociągu z cysternami paliwa na sąsiadującym moście kolejowym. Do przeprowadzenia ataku przyznała się w sierpniu tego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

