Szef MSWiA: Liderami list opozycji są ludzie znani z prorosyjskich poglądów

Szef MSWiA był w piątek gościem w programie "Kwadrans polityczny" na antenie TVP1. Jego zdaniem, okres przedwyborczy jest okresem szczególnie wrażliwym i wymagającym ogromnej koncentracji ze strony służb oraz wojska. – Na pewno wrogowie naszego kraju będą mieli pokusę manipulowania w tych wyborach – powiedział.

– To, że będę kandydował w okręgu nadgranicznym z Białorusią pokazuje, że chcemy, by nasi obywatele, wyborcy widzieli, że słowa przekładają się na czyny, że nie są to puste deklaracje, że ludzie, którzy na co dzień realizują ważne obowiązki państwowe stają przed swoimi wyborcami i bronią pewnej wizji bezpieczeństwa. I są też gotowi rozliczyć się przed wyborcami z tego, w jaki sposób ich bezpieczeństwo jest zapewniane. A myślę, że nasz rząd zrobił bardzo dużo, by Polacy czuli się bezpiecznie, niezależnie od ich poglądów politycznych – mówił Mariusz Kamiński. – Zagrożenie naszej wolności i suwerenności jest bardzo realne – dodał.

Kamiński ostro o opozycji

– Gdy zobaczyłem, że liderami list opozycji są ludzie znani z prorosyjskich poglądów, tacy jak Kołodziejczak, który wielokrotnie wypowiadał się w rosyjskich mediach, który krytykuje naszą politykę wobec Rosji, czy pan Wołoszański, co do którego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo są dokumenty, że był agentem komunistycznego wywiadu i działał pod przykryciem PRL-owskiego dziennikarza w Wielkiej Brytanii, to jaki jest to sygnał dla państw NATO? – zastanawiał się polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Ci ludzie są wprowadzani do głównego nurtu polskiego życia politycznego. I jaki jest to sygnał dla Rosjan? Że znani z prorosyjskich poglądów politycy stanowią alternatywę dla obecnego rządu. To jest nieodpowiedzialne, bardzo głupie, nieprzemyślane. Tak nie może działać odpowiedzialna opozycja – podkreślił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj też:

Debata Kaczyński-Giertych? Prezes PiS: Wolę nie odpowiadać na takie pytanieCzytaj też:

"Proszę i apeluję". Wałęsa: To jest ostatnia chwila