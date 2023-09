Ile zajmie Rosji odbudowa potencjału militarnego? Budanow przewiduje

W wywiadzie dla ukraińskiej stacji TSN Kyryło Budanow ostrzegł, że Rosja będzie potrzebować około dekady na odbudowę potencjału militarnego. – Dziesięć lat to zwykły termin potrzebny do przemyślenia wszystkiego na nowo i rozpoczęcia przygotowań do odegrania się – wskazał szef HUR. – Na pewno mamy 10 lat. Jeśli uda się po zwycięstwie Ukrainy wpływać w jakiś sposób na terytoria, które zostaną stworzone, to możliwe, że (tego czasu) będziemy mieli dużo więcej. Ale będzie to co najmniej 10 lat – zaznaczył.

"Rosja będzie chciała rewanżu"

Pytany o możliwość "przeniesienia wojny" na terytorium Rosji, generał zastrzegł, że Ukraina "nie działa takimi metodami jak Rosja". Dodał przy tym, że "wojna powinna być przeniesiona na inne terytorium, jakim – co jest jasne – jest Federacja Rosyjska, na inne ich terytoria, gdzie rozciągają się jej wpływy, tak aby ich rozciągnąć i uwiązać". Oświadczył, że im szersze będą różnego rodzaju operacje przeciwko Rosji, tym lepiej.

Budanow ocenił, że wspólnota międzynarodowa powinna uznać, że "wiele obaw związanych z Rosją, jej miejscem i rolą, okazało się nie po prostu mitem, a bańką (mydlaną)". – Rosja będzie chciała rewanżu po przegranej wojnie z Ukrainą, ale taka nowa agresja może nastąpić po co najmniej 10 latach – ocenił Kyryło Budanow.

Budanow tłumaczył, że po wygranej wojnie pojawią się "nowe wyzwania i zagrożenia" dla Ukrainy. Jego zdaniem Rosja bądź jej część nadal będzie sąsiadować z Ukrainą i całkowite odgrodzenie się od Rosji jest niemożliwe.

Wywiad Ukrainy ocenił ryzyko użycia broni jądrowej przez Białoruś

– Jeśli chodzi o broń nuklearną na Białorusi, pierwsze głowice bojowe dostarczono zaledwie kilka dni temu. Wcześniej przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę szkolenia z użyciem symulatorów nuklearnych systemu Iskander – powiedział Budanow.

Dalej mówił, powołując się na dokumenty z wyników szkoleń, że Białoruś jest całkowicie nieprzygotowana do użycia broni atomowej, co zostało odnotowano przez rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Według szefa ukraińskiego wywiadu, rozmieszczenie rosyjskich głowic jądrowych na Białorusi stanowi środek odstraszania i ma być sposobem na "podbicie stawki" w sporze z Zachodem i NATO.

