Stuhr o polskich szkołach: Zatrzymały się, są anachroniczne

W serialu Stuhr wciela się w rolę nauczyciela języka polskiego. W rozmowie z portalem Glamour został zapytany, co zmieniłby w polskiej szkole.

"Istnieje przedmiot wychowanie do życia w rodzinie. A ja wprowadziłbym wychowanie do życia w internecie. To, co dzieje się w świecie wirtualnym, wydaje mi się niezwykle trudne, przerażające, dziwne, fałszywe, bolesne czy nawet mogące krzywdzić ludzi. Często młodzież i dzieci nie mają narzędzi, dzięki którym mogłyby poradzić sobie z tym, na co trafiają albo czytają o sobie w sieci. Wiem, że budowa pantofelka jest ważna, ale – patrząc realnie – powinniśmy jak najszybciej wziąć za przygotowanie dzieciaków do tego, co czeka je w przestrzeni internetowej. Gdybym mógł zmienić tylko jedną rzecz, to właśnie taką" – wskazał aktor.

Stuhr chwali "szkołę leśną"

Zaznaczał, że "jest ich o wiele więcej". "Szkoła jest potrzebna, ale jest również anachroniczna. Gdzieś się zatrzymała, a świat poszedł dalej – jest zupełnie gdzieś indziej. Potrzeba tęgich głów do tego, by zreformować system. Natomiast fajne miejsca w edukacji już są. Mój syn idzie teraz do pierwszej klasy. Zaczyna swoją przygodę. Zaryzykowaliśmy z żoną, znajdując dla niego mniej klasyczną placówkę – w środku lasu. Będzie chodził do szkoły leśnej" – wyznał Maciej Stuhr.

Następnie przyznał, że za bardzo nie wie, co dzieje się w polskich szkołach. "Jeden z moich synów dopiero zaczyna, drugi uczy się w dość nietypowej, ale fajnej placówce, a córka już dawno skończyła edukację na tym poziomie. Jednak jestem przekonany, że szkoła – szkole nierówna. I że podejścia do tematów z nią związanych też są różne. Gdyby zadała Pani to pytanie ministrowi edukacji, to powiedziałby coś zupełnie innego niż to, co ja chciałbym odpowiedzieć" – stwierdził gwiazdor.

Czytaj też:

Czarnek: Słowa papieża Franciszka są skandaliczne. Jest mi wstydCzytaj też:

Rzymkowski: Szkoła powinna być neutralna światopoglądowo