Czaputowicz podejrzliwy

Zapytany, czy weźmie udział w zaplanowanym równolegle do wyborów referendum 15 października, Czaputowicz wyznał, że niepokoi go, iż komisje wyborcze, które zgodnie z wykładnią PKW mają wydawać karty wyborcom zarówno do wyborów, jak i do referendum, będą odnotowywały sytuacje, w której wyborca odmówi udziału w referendum i nie weźmie karty referendalnej.