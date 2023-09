Upokorzenie Romana

Cokolwiek sądzić o Romanie Giertychu (osobiście zaliczam go do ludzi upadłych), w jego gorliwym akcesie do obozu lewicowo-liberalnego był, poza oczywistą chęcią zemsty na Jarosławie Kaczyńskim i szukaniem osobistych korzyści, pewien polityczny plan. Giertych miał dla tego obozu ofertę dobudowania do formacji lewicowo-liberalnej skrzydła „narodowo-katolickiego”.