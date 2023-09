Jak hartowała się Unia

„Jako młody człowiek – opowiadał – brałem udział w demonstracjach przed portugalskim konsulatem, domagając się zniesienia dyktatury w tym kraju. Po dziś dzień luksemburska policja szuka tego, kto rzucił wtedy kamieniem w okno konsulatu. Do tej pory go nie znaleźli. Tymczasem sprawca stoi przed wami!”. Na to sympatyczne wspomnienie przewodniczącego Parlament zareagował gromkim wybuchem radości i aplauzem.