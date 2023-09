Wśród serdecznych przyjaciół...

Pisze kogut francuski: „Musieliśmy poświęcić Papandreu i Berlusconiego, by powstrzymać tsunami kryzysu finansowego”. A dalej tłumaczy, że zrobili to z miłości do narodu włoskiego, który musiałby własną krwawicą zapłacić za błędy polityki finansowej swego premiera. Po prawdzie chodziło o konflikt dwóch koncepcji: polityki zaciskania pasa, która skazywała włoską gospodarkę na uwiąd, a rząd na wyprzedaż majątku, z koncepcją otwarcia sakwy z pieniędzmi EBC i MFW.