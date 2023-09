Abp Jędraszewski: Polska to nasza wspólna sprawa. Dla niej nie dość poświęceń

– Modlimy się, abyśmy mieli świadomość, że Polska to jest Rzeczpospolita, czyli nasza wspólna sprawa i że dla tej sprawy nie dość poświęceń i zmagań, bo tylko w ten sposób jakoś odwdzięczymy się tym, którzy za Polskę oddawali swoje życie, począwszy od 1 września 1939 r. – mówił w katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski w czasie Mszy św. z okazji 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Metropolita krakowski zaznaczył, że o wojnie nie można mówić tylko w kategoriach geopolityki i historii ideologii. Podkreślił, że wojna to dramaty ludzi. W tym kontekście przywołał wspomnienia kapelana ks. Witolda Kiedrowskiego z pierwszych dni wojny na Pomorzu. – Tylko ufność w Boże miłosierdzie i sprawiedliwość Bożą każe nam na nowo podejmować nasz los. Podejmować w duchu to, co mieli odwagę powiedzieć polscy biskupi 20 lat po zakończeniu wojny (…): „przebaczamy, prosimy o przebaczenie”. Tylko to nam zostaje. Tylko i aż to – podkreślał dodając, że za wybaczeniem musi iść zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy.

Modlitwa za Polskę, Ukrainę i Europę

– Modlimy się za Polskę, za naszych bohaterów znanych i bezimiennych, za tych wszystkich, których życie znane jest samemu Boga, za ich łzy, cierpienia, za złamane życie, za nadzieję – mówił abp Jędraszewski. – Modlimy się za Europę, aby była budowana na fundamentach pokoju opartego o sprawiedliwość; modlimy się o zaprzestanie wojny na Ukrainie – kolejny przejaw rosyjskiego imperializmu; modlimy się za nas samych, abyśmy mieli świadomość, że Polska to jest Rzeczpospolita, czyli nasza wspólna sprawa i że dla tej sprawy nie dość poświęceń i zmagań, bo tylko w ten sposób jakoś odwdzięczymy się tym, którzy za Polskę oddawali swoje życie, począwszy od 1 września 1939 r. – wskazał metropolita krakowski.

Czytaj też:

Morawiecki: "Pamiętamy" nie wystarczy. Potrzebne jest zadośćuczynienieCzytaj też:

Błaszczak na Westerplatte: 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę