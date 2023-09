Ast: Tusk i PO mają zasady demokracji tylko na ustach

DoRzeczy.pl: 15 października odbędzie się referendum ogólnokrajowe, które będzie połączone z wyborami parlamentarnymi. Jak pan odpowie opozycji, której politycy nawołują do bojkotu referendum?

Marek Ast: Mogę odpowiedzieć tylko tyle, że opozycja boi się święta demokracji i obawia się suwerena oraz pytań referendalnych. Opozycja ma obawy przed odpowiedzią Polaków na zadane pytania, ponieważ może być ona sprzeczna z ich dotychczasowymi działaniami. Wiemy doskonale, że Donald Tusk chciał wyprzedać wszystko, nawet spółkę LOT. Dlatego opozycja bojkotuje referendum, czy namawia do czynów zabronionych. To oznacza, że nie mamy do czynienia z opozycją demokratyczną, tylko opozycją totalną, która nie liczy się ze zdaniem Polaków i polskim bezpieczeństwem.

Były szef MSZ Jacek Czaputowicz przestrzega przed referendum, wskazując, że wybory w Polsce mogą zostać nieuznane, w tym przez Komisję Europejską. Czy to możliwe?

Ważność wyborów w Polsce zatwierdza Sąd Najwyższy i Komisja Europejska nie ma tutaj żadnych zadań. Były szef MSZ powinien o tym doskonale wiedzieć. Nie wiem, czemu opowiada takie bzdury. Wszystkie analizy wskazuje, że nic nie stoi na przeszkodzie w organizacji wyborów krajowych i referendum w jednym dniu. Powiedziałbym nawet, że to powinna być norma w przeprowadzaniu referendum, żeby zapewnić mu wysoką frekwencję i było wiążące. My nie chcemy stwarzać pozorów demokracji jak PO. My chcemy prawdziwej wolności, wsłuchując się w zdanie Polaków.

Czy jest obowiązek oddania głosu w referendum lub pobrania karty?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Każdy, kto będzie chciał wziąć udział tylko w wyborach, może nie pobierać karty referendalnej. To jest wola obywatela.

