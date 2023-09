Lista PiS w Rzeszowie. Ziobro: Nie czuję się "zesłańcem"

– Chciałbym podkreślić, że wszyscy traktujemy nasz udział na tej liście jako obecność jednej, wspólnej drużyny. Głos oddany na każdego z nas jest tak samo ważny, tak samo dobry. Niezależnie, czy będzie on oddany na pierwsze miejsce, czy na każde inne. Nie liczą się indywidualne ambicje, ale wspólny cel, który został zakreślony przez prezesa PiS, przez nasz sztab. A ten cel będzie mógł być osiągnięty, jeśli damy z siebie wszystko. Aby przekonać mieszkańców Podkarpacia, że najlepszym rozwiązaniem dla nich, dla ich bliskich, dla przyszłości tej pięknej ziemi, dla przyszłości naszej ojczyzny, jest postawienie krzyżyka na liście PiS – mówił podczas konferencji prasowej minister sprawiedliwości, prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro, który w okręgu nr 23 jest "jedynką".

– Być liderem tej listy to wielki zaszczyt. Wbrew spekulacjom pojawiającym się w mediach chciałbym powiedzieć, że moim celem nie jest żaden rekordowy wynik. Moim celem jest wraz z drużyną realizować to zadanie. Nie czuję się "zesłańcem", "spadochroniarzem", ale czuję się patriotą tej ziemi, ziemi podkarpackiej. Podkarpacie jest ziemią niezwykle bliską mojemu sercu. Można powiedzieć, że ukształtowało ono moje myślenie o Polsce – zapewnił.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski wskazał, że "przed nami najważniejsze wybory po 1989 r.". – Patrząc na osoby, które tu stoją, uważam, że okręg 23 jest dobrze przygotowany, bo to jest najmocniejsza lista PiS w historii w tym okręgu. To lista 30 kandydatów do Sejmu, trzech do Senatu, którzy wiedzą, o co toczy się bój i wiedzą, ile będzie trzeba poświęcić siebie, żeby zakończyć to wynikiem lepszym niż w roku 2015 oraz 2019 – ocenił polityk PiS.

Kandydaci PiS w okręgu 23