Karwelis: Kaczyński na listach Tuska

Nie sposób więc uciec od rzeczywistości fundowanej, jakiej dostarcza nam kampania wyborcza. Mamy następne (jak każde z kolei) najważniejsze wybory III RP. Ileż już można? No, niech będzie. Ale popatrzmy na dominanty dyskursu Polaków, które swym poziomem – plemiennych zapasów w żurawinie – dołują wyborczą okazję do wyłowienia prycnypiów. Mamy dwie – jedzenie psów (tak, tak – to ma zdołować Konfederację) oraz… Roman Giertych.