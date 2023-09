Atak na posła KO. "Groził, że spali mojego busa i mnie zaj****"

Do zdarzenia doszło w niedzielę, kiedy poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński prowadził działania związane z kampanią wyborczą. Na targowisku w Opolu polityk miał zostać zaatakowany słownie przez jednego z przechodniów.

– Najpierw mówił, że mnie zaj**** i spali mojego busa. 15 minut później, kiedy wróciliśmy z targowiska, zastaliśmy taką sytuację: w busa został rzucony kamień, szyba została stłuczona. Jest to bezpośredni atak na opozycję – relacjonował Zembaczyński w nagraniu udostępnionym na portalu społecznościowym Facebook. Deputowany KO o atak oskarża rzekomego zwolennika Prawa i Sprawiedliwości lub Kukiz'15. – Ja wam tego nie odpuszczę – groził. Na miejsce została wezwana policja.

facebook

Kukiz reaguje

– Przykro mi, że poseł Zembaczyński został zaatakowany. W pierwszej kolejności trzeba potępić jakąkolwiek agresję. Apeluję do polityków o uspokojenie emocji. Ale również do posła Zembaczyńskiego, bo on chyba nie bierze pod uwagę, że opierając swoją agresywną retorykę na bardzo poważnych pomówieniach, sam podkręca emocje. To widać w jego zachowaniu, słychać w tonie głosu na filmach, które publikuje – skomentował sytuację w rozmowie z portalem Interia.pl Paweł Kukiz, który startuje w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu.

– Bardzo proszę policję i straż miejską o zabezpieczenie monitoringu, który pomoże ustalić sprawcę tego wybicia szyby. Jestem tutaj pomawiany o jakieś sprawstwo czy pomocnictwo. Muszę to jeszcze skonsultować z prawnikami. Pana posła Zembaczyńskiego chciałbym poinformować, że wszystkie pomówienia, które są w moją stronę kierowane, będą miały swój finał w sądzie. Nie może być tak, że chroniony immunitetem poseł prowadzi swoją kampanię kosztem innych osób – mówił.

Czytaj też:

Poseł KO szokuje: "Je**ć PiS" to przewodnie hasło mojej misji politycznejCzytaj też:

Wojewoda opolski o słowach Zembaczyńskiego: Działacze PiS z Opola szykują wniosek do Komisji Etyki