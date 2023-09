Kaczyński tłumaczy, dlaczego zmienił okręg wyborczy. "Odpowiedź jest prosta"

W niedzielę w Targach Kielce zorganizowano konwencję Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Szef partii rządzącej zaprezentował kandydatów w wyborach do Sejmu w okręgu świętokrzyskim.

Tak wygląda sejmowa lista wyborcza PiS w okręgu numer 33 (Kielce):

Jarosław Kaczyński Anna Krupka Krzysztof Lipiec Agata Wojtyszek Andrzej Kryj Marek Kwitek Grzegorz Witkowski Michał Cieślak Zbigniew Koniusz Mariusz Gosek Stanisław Porada Grzegorz Piec Zbigniew Piątek Magdalena Zieleń Józef Cepil Marcin Piętak Anna Paluch Irena Marcisz Kinga Bierońska Jarosław Karyś Anna Żarnowiecka Lilia Brożyna Magdalena Karwat-Kasińska Marek Strzała Renata Bilska Jarosław Miszczyk Agata Sałata Magdalena Konieczna-Różycka Stanisław Słoma Artur Konarski Rafał Schab Bartłomiej Dorywalski

"Jedynka" PiS w Kielcach. Kaczyński tłumaczy

– Jest, oczywiście, takie pytanie, które często jest stawiane, niekoniecznie zawsze z dobrą wolą, ale zasadne: dlaczego ja tutaj? Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Otóż odpowiedź jest prosta: Polska jest jedna – wyjaśnił Jarosław Kaczyński, który w poprzednich wyborach parlamentarnych kandydował z Warszawy.

– To jest tak, że gdy jedni wiedzieli, skąd może przyjść zagrożenie, ostrzegali – mówię o moim śp. bracie – to inni wyściskiwali się z Putinem. Nawet na smoleńskim lotnisku. I ci ludzie, tacy ludzie nie mogą po prostu rządzić. Nie mogą otrzymać nowej szansy. Tusk nie może otrzymać kolejnej szansy. On już pokazał, jaki jest – stwierdził w swoim wystąpieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Zwyciężymy, ale tylko wtedy, kiedy podejmiemy naprawdę ogromny wysiłek. Jeżeli zrozumiemy, także tutaj, wśród tych pań i panów, którzy stoją w tej chwili za mną, za co jestem wdzięczny, że każdy ma szanse, że trzeba walczyć i o osobisty sukces, i o sukces listy i przede wszystkim o sukces Polski – dodał.

Czytaj też:

"Jesteśmy zgodną drużyną". Prezentacja podlaskiej listy PiSCzytaj też:

Decyzja zapadła. Szafarowicz nie wystartuje w wyborach do Sejmu