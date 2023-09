Petru: W Trzeciej Drodze najbardziej podoba mi się, że głosowali przeciwko 800 plus

Kilka dni temu sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński przekazał, że Ryszard Petru miał propozycję startu do Senatu z paktu senackiego, lecz "nie skorzystał z tej szansy".

Teraz polityk zapowiada wstąpienie do Polski 2050 Szymona Hołowni oraz start w Warszawie do Sejmu

Petru: Trzecia Droga przeciwko 800 plus

– Uważam, że Trzecia Droga pokazała, że stawia na gospodarkę, chcielibyśmy się zajmować gospodarką w przyszłym rządzie. To, co mi się podobało w Trzeciej Drodze, bo najbliżej jest mi programowo, głosowali przeciwko podwyżce z 500 plus na 800 plus, dlatego, że w Polsce dużo pieniędzy jest marnowanych, a nie ma podstawowych inwestycji w edukację. 60 mld idzie na subwencję oświatową i 60 mld idzie na 800 plus, pytanie, czy to są właściwe proporcje – powiedział Ryszard Petru w Polsat News.

Dopytywany polityk stwierdził, że wstępnie popiera pomysł, żeby 800 plus było przeznaczone wyłącznie dla pracujących. – Nie może być tyle pieniędzy wydawanych, ja uważam, że najlepszą formułą jest ograniczenie tego tylko dla osób niezamożnych. Ważne jest to, żeby znaczna część tych pieniędzy, która idzie dzisiaj na 800 plus, trafiła tam, gdzie one są naprawdę potrzebne: edukacja, ochrona zdrowia, wysoka jakość usług publicznych– kontynuował.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl ankieterzy zapytali Polaków: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Najwięcej wskazań zyskała Zjednoczona Prawica, osiągając bezpieczną przewagę nad drugą Koalicją Obywatelską. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, jednak jej wynik potwierdził trend spadkowy widoczny w kilku ostatnich badaniach. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga oraz Lewica.

