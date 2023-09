Biedroń: Giertych milczy w tym temacie, to podejrzane

Roman Giertych wystartuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim. Z województwa świętokrzyskiego będzie także kandydował prezes PiS Jarosław Kaczyński, pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z Warszawy.

Ta informacja oburzyła znaczną część opinii liberalno-lewicowej, która widzi w Giertychu nacjonalistę oraz wypomina mu, że był założycielem Młodzieży Wszechpolskiej.

Biedroń: Giertych do oślej ławki

O start Giertycha był pytany lider Lewicy Robert Biedroń. – Roman Giertych musi być izolowany, szczególnie od polskiej szkoły, której dzisiaj, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, życzę jak najlepiej. I tego, żeby nie rządził nią Czarnek, czy ludzie podobni do Giertycha. Giertych na pewno nie będzie mógł się zbliżać do rzeczy, które dotyczą demokracji, praw człowieka, polskiej szkoły. Ale z to odpowiedzialność w pełni ponosi Donald Tusk – mówił w rozmowie z RMF FM.

Jak dodał, miejsce Giertycha w Sejmie jest "w oślej ławce". Zdaniem Biedronia były lider Ligi Polskich Rodzin wcale nie zmienił poglądów. Jako dowód Biedroń wskazał "prawa kobiet". – Wypowiada się jego żona, córki składają deklaracje, a Roman Giertych milczy w tej sprawie jak grób. To jest podejrzane. Donald Tusk odpowiada dzisiaj za Giertycha. To on z budował koalicję z Giertychem i będzie ponosił tego wszelkie konsekwencje. Lewica jest jedynym ugrupowaniem, na listach którego nie znajdzie się żaden były nacjonalista, faszysta, żaden Mejza, Bąkiewicz, Giertych. Jeśli ktoś chce głosować na Polskę wolną od takich panów to polecam Lewicę – stwierdził.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl ankieterzy zapytali Polaków: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Najwięcej wskazań zyskała Zjednoczona Prawica, osiągając bezpieczną przewagę nad drugą Koalicją Obywatelską. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, jednak jej wynik potwierdził trend spadkowy widoczny w kilku ostatnich badaniach. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga oraz Lewica.

