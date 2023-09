Zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej we wpisie w swoich mediach społecznościowych podzielił się refleksjami dotyczącymi pomocy Zachodu dla Ukrainy. Były prezydent Rosji ubolewał nad losem swojej ojczyzny.

"Przywódcy banderowskiej »Ukrainy« coraz częściej mówią o konieczności »pociągnięcia wszystkich Rosjan do odpowiedzialności« (jasnym jest, że przez »Rosjan« rozumie się całą ludność naszego kraju, niezależnie od narodowości). To zdarzyło się gdzieś wcześniej, prawda?" – pytał we wpisie.

"Wspólnicy nazistów"

Następnie Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że "banderowska Ukraina" wspierana jest przez "prawie wszystkich szefów krajów zachodnich". Kolejno wymienił przywódców Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Włoch.

Dodał, że "Biden, Trudeau, Sunak, Scholz, Macron oraz Meloni, a także przywódcy nikczemnej Polski, zwierzęcych krajów skandynawskich, militarystycznej Japonii, torbaczy z Australii i Nowej Zelandii oraz inne roznoszące zarazę pchły, takie jak kraje bałtyckie, są bezpośrednimi i oczywistymi wspólnikami nazistów".

Wulgarne uderzenia w Polskę

Dmitrij Miedwiediew często uderza w Polskę, wykorzystując do tego swoje profile w mediach społecznościowych. Wiele razy straszył kraje wspierające Ukrainę potencjałem nuklearnym, jakim dysponuje Federacja Rosyjska.

Od początku zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę zastępca przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wielokrotnie kwestionował także członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. "Żeby wejść do NATO, władze Ukrainy będą musiały zrezygnować nawet z samego Kijowa, stolicy starożytnej Rusi" – napisał na platformie X. "Władze ukraińskie musiałyby przenieść stolicę do Lwowa, jeśli oczywiście Polacy się zgodzą" – dodał rosyjski polityk.

