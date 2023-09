Minister Moskwa: Zagłosuję na PiS i zagłosuję na kobietę

Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało "jedynki" na wybory do Sejmu. Nazwiska ogłosił na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu Jarosław Kaczyński. Na listach nie znalazła się jednak Anna Moskwa, która obecnie nie jest posłem. W lutym pojawiły się w mediach spekulacje dotyczące jej obecności na radomskiej liście wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas minister zaczęła pojawiać się w okręgu. Relacje z wydarzeń publikowano w mediach społecznościowych.

We wtorek, podczas rozmowy na antenie Radia ZET, szefowa resortu klimatu i środowiska powiedziała, że nigdy nie zabiegała o miejsce na listach wyborczych. – Jesteśmy drużyną, a polityka to gra zespołowa. Trener drużyny prowadzi nas regularnie od ośmiu lat do wielu zwycięstw. Każdy ma swoją rolę – skomentowała Anna Moskwa.

Minister podkreśliła, że w nadchodzących wyborach ma już swojego kandydata i jest nim młoda kobieta z partii rządzącej. – Zagłosuję na PiS i zagłosuję na kobietę. Zawsze głosuję na kobietę, kiedy jest to możliwe – zapewniła. Dopytywana, dlaczego nie zagłosuje na Marka Suskiego, lidera radomskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, Anna Moskwa odpowiedziała, że "gdyby był kobietą – pewnie bym na niego zagłosowała".

Brak miejsca na liście to kara za krytykę śp. Lecha Kaczyńskiego?

Podczas rozmowy padło pytanie, czy brak miejsca na liście wyborczej to "kara" za krytykę śp. Lecha Kaczyńskiego. Anna Moskwa odpowiedziała, że "polityka i działania, które realizuję, to wprost realizacja wizji śp. Lecha Kaczyńskiego, czyli bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej".

Szefowa resortu dopytywana, czy nie jest jej żal, że nie znajdzie się na listach swojej partii, podkreśliła, że "na liście radomskiej jest osiemnastu kandydatów, wybory są demokratyczne i każdy ma prawo wybrać swojego kandydata". – Wierzę, że znajdą się tacy, którzy zechcą zagłosować na pana Bąkiewicza albo na innego kandydata – dodała Moskwa.

Konkrety PiS

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, poinformował w niedzielę, że jego partia zakończyła prace związane z nowym programem wyborczym. Jego poszczególny punkty mają być stopniowo prezentowane. Pierwszy z nich poznaliśmy w poniedziałek i dotyczy projektu "Przyjazne Osiedle". Natomiast dziś przedstawiono drugi – "Dobry Posiłek". Kolejne punkty programu będziemy poznawać w ciągu najbliższych dni.

