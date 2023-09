"Gdzie byłeś przez ostatni rok?". Lista niewygodnych pytań do Giertycha

We wtorek rano w Szczecinie odbyła konferencja prasowa kandydata PiS do Sejmu, Dariusza Mateckiego (lista PiS). Podczas konferencji, Matecki poinformował, że wyśle listę pytań do mec. Romana Giertycha (który do Sejmu kandyduje z listy KO w Kielcach).

twitter

Pytania dotyczą ostatniego okresu w życiu mec. Giertycha, jego światopoglądu na sprawy dotyczące aborcji oraz stosunku mecenasa do Rosji i jej koncepcji geostrategicznej, z uwzględnieniem potencjalnych kontaktów z jednym z głównych ideologów kremlowskich, Aleksandrem Duginem.

Lista pytań:

1. Gdzie byłeś ostatni rok? Czy byłeś w Polsce?

2. Czy zagłosowałbyś za legalną aborcją do 3 miesiąca ciąży?

3. Czy dalej chcesz zamykać kliniki in vitro?

4. Czy znasz osobiście Aleksandra Dugina?

5. Czy dalej uważasz, że Polska powinna być w ścisłym sojuszu z Rosją?

6. Czy dalej uważasz, że "Rosja cywilizacyjnie nam nie zagraża"?

"Gdzie jesteś od kilku lat? Ile razy byłeś w Polsce? Ile razy osobiście reprezentowałeś klientów przed polskimi sądami? I dlaczego tak dawno Cię tu nie widziano? Taki z Ciebie turysta? Chcesz wyzywać na debatę prezesa Kaczyńskiego? Tego, przez którego z wicepremiera spadłeś do rangi buraczanego hejtera? A Ty na sam widok prezesa nie zemdlejesz ze strachu? Bo czy ten strach nie jest powodem chęci zdobycia immunitetu? Podobno ten smrodek strachu doleciał aż do willi w Sopocie. Chcesz pozywać Rafała Bochenka? Mnie pozwij, zapraszam do Szczecina" – napisał Matecki na portalu X.

twitter

Giertych chce do Sejmu

Roman Giertych wystartuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu świętokrzyskim. Z województwa świętokrzyskiego będzie także kandydował prezes PiS Jarosław Kaczyński, pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z Warszawy.

Ta informacja oburzyła znaczną część opinii liberalno-lewicowej, która widzi w Giertychu nacjonalistę oraz wypomina mu, że był założycielem Młodzieży Wszechpolskiej.

Czytaj też:

Matecki: Nie zgadzamy się na zrobienie z UE jednego państwaCzytaj też:

Jasna deklaracja Zandberga. "Nie wejdę do takiego rządu"