Nowy rozdział rozwoju stolicy. Rząd przyjął program wsparcia na lata 2023-2030

Informację tę oficjalnie ogłosił minister kultury Piotr Gliński na swoim koncie w mediach społecznościowych. "Rada Ministrów przyjęła dziś program dla Warszawy na lata 2023-2030. Już dziś zapraszam na konferencję poświęconą szczegółom rządowego wsparcia rozwoju stolicy - najbliższy czwartek o godz. 11.00" – przekazał minister.

W projekcie uchwały można przeczytać, że celem programu ma być między innymi zwiększenie możliwości rozwoju miasta i podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Będzie się to wiązało ze wsparciem finansowym wskazanych w nim zadań własnych z zakresu polityki rozwoju.

Program wsparcia Warszawy

Jednym z głównych elementów programu jest rozwijanie infrastruktury miejskiej, w tym inwestycje w nowoczesną komunikację publiczną, rozbudowę dróg i autostrad oraz modernizację ważnych węzłów komunikacyjnych. Ma to się przyczynić do poprawy jakości życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności Warszawy jako miejsca do inwestowania.

Kolejnym istotnym aspektem programu jest rozwijanie kultury i dziedzictwa Warszawy. Miasto jest znane z bogatej historii i dziedzictwa kulturalnego, które ma ogromne znaczenie zarówno dla Polaków, jak i dla zagranicznych turystów.

Przyjęcie programu wsparcia rozwoju Warszawy na lata 2023-2030 stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju stolicy Polski. Projekt ten ma na celu stworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców Warszawy, zachowanie i promowanie bogatego dziedzictwa kulturalnego miasta oraz wzmacnianie pozycji Warszawy jako europejskiego centrum biznesowego i kulturalnego.

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie, źródłami finansowania programu będą środki z budżetu państwa, które to będą uruchamiane w formie dotacji celowych na finansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

