W Krakowie do Sejmu kandyduje "aktywiszcze ekologiczne"

Do zaskakującej sytuacji doszło podczas jednej z konferencji prasowych z udziałem przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek pod Sejmem odbyła się konferencja Nowej Generacji (nieoficjalnej młodzieżówki PO) poświęcona najmłodszym kandydatom, którzy ubiegają się o mandat poselski. Wraz z młodymi w konferencji uczestniczył poseł Michał Szczerba.

Fragment konferencji jest we wtorek szeroko udostępniany przez użytkowników serwisu X, czyli dawnego Twittera. Chodzi o autoprezentację jednej z kandydatur.

– Dzień dobry, San Kocoń. Kandyduję w Krakowie, w okręgu 13 z miejsca dziewiątego. Reprezentuję Ostrą Zieleń, jestem aktywiszczem LGBT i aktywiszczem ekologicznym — powiedział(a) San Kocoń, kandydat(ka) Koalicji Obywatelskiej w wyścigu o miejsce w parlamencie.

Z serwisu X dowiadujemy się, że San Kocoń to "Rzecznicze prasowe" Ostrej Zieleni i "człończe" Partii Zieloni.

Szczerba: Mają potencjał

Podczas konferencji poseł Szczerba pochwalił młodzież za zaangażowanie i przypomniał swoje początki w polityce parlamentarnej.

– Ja również, cztery kadencje temu, jako dwudziestolatek startowałem do Sejmu. Byłem radnym dzielnicy Wola. Miałem 26. miejsce na liście i nikt mi nie dawał szans, ale dzięki sumiennej pracy radnego i aktywnej kampanii otrzymałem mandat poselski. Dziś, sam startując jako kandydat, bardzo was proszę: Dostrzeżcie tych kandydatów i te kandydatki, którzy mają potencjał i chcą tworzyć nową uczciwą Polskę – powiedział.

Sztab Obywatelski KO

Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska zorganizowała we wtorek konferencję prasową z okazji otwarcia w Warszawie Sztabu Obywatelskiego KO.

– Drużyna Koalicji Obywatelskiej jest gotowa do wyborczej walki. W tym miejscu, przy ulicy Świętokrzyskiej 30 w Warszawie będziecie państwo mogli spotkać w tej kampanii naszych parlamentarzystów, dlatego że chcemy robić to, co cechuje KO, co nas wyróżnia spośród innych ugrupowań, a więc całą kampanię oprzeć na rozmowie z wami – powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka podczas konferencji prasowej otwierającej Sztab Obywatelski KO.

– Koalicja Obywatelska otwiera swoje drzwi szeroko dla wszystkich. Mamy takie miejsce w Warszawie, do którego każdy może przyjść, zapytać jak pomóc, dostać instrukcję zbierania podpisów, może odebrać baner, pobrać serduszko. Wszystkie ręce na pokład – mówiła szefowa sztabu wyborczego KO Wioletta Paprocka.

– Tu będzie biło obywatelskie serce sztabu KO – stwierdził z kolei sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. – Zachęcamy wszystkich, by przychodzili tutaj i zadawali pytania, bo to najważniejsze wybory po 1989 r. – zaapelował polityk PO.

