Obietnice wyborcze PiS. "To jest pomysł, żeby zająć czymś opinię publiczną i media"

We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka zaprezentowała kolejny punkt programu wyborczego PiS, który zakłada poprawę jakości żywienia pacjentów w polskich szpitalach. – Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenie – mówiła polityk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. – Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić – podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

Przypomnijmy, że w niedzielę prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że jego partia zakończyła prace nad nowym programem wyborczym. Poszczególne punkty mają być ujawniane stopniowo, a pierwszy z nich poznaliśmy w poniedziałek. Chodzi o projekt "Przyjazne Osiedle", który zakłada modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

Terlecki: Media czekają na nasz przekaz

– To jest pomysł, żeby zająć czymś opinię publiczną i media. Media czekają na nasz przekaz i mówią o nim cały dzień. Tymczasem Platforma zajmuje się tym, czy warto przyjmować Giertycha na listę, czy nie. Taka jest podstawowa różnica między nami i chcemy te różnice pokazywać – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki, pytany o pomysł na prezentowanie w tygodniu poprzedzającym konwencję programową PiS w Końskich poszczególnych obietnic wyborczych partii.

– Modernizacja bloków to bardzo ważna sprawa dla ludzi. Zajmujemy się tym od kilku miesięcy, przez ten czas dopinaliśmy ten program. Obserwowaliśmy, jak robiono to w innych krajach, m.in. pod kątem architektonicznym. Wiemy, że to wymaga dużych pieniędzy, ale od czegoś trzeba zacząć. Chcemy poprawiać jakość życia ludzi, to nasz nadrzędny cel – stwierdził wicemarszałek Sejmu.

"Platforma po wyborach się rozleci"

Ryszard Terlecki uważa także, że po wyborach parlamentarnych Platforma Obywatelska "się rozleci'. – To jest niemal pewne – podkreślił polityk Zjednoczonej Prawicy.

– Po porażkach przychodzi czas rozliczeń. Po tych wyborach Platforma rozliczy Tuska. To on będzie głównym winnym przegranej kampanii. Być może grupa, która zostanie przy nim do końca stworzy jakąś nową platformę. Tego się spodziewamy – wyjaśnił.

