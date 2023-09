Spotkanie ministrów. Telus: Musimy wspólnie walczyć o interes rolników

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus uczestniczył we wtorek w posiedzeniu nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa Unii Europejskiej w hiszpańskiej Kordobie. Przed plenarnymi obradami odbyło się spotkanie pięciu ministrów krajów przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier.

– Rozmawialiśmy o tym, że musimy wspólnie walczyć o interes rolników w naszych krajach, a także rolników w całej Unii Europejskiej – poinformował Robert Telus.

Zakaz importu malin i miodu z Ukrainy?

Minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił także uwagę na to, że poszukiwanie odpowiednich rozwiązań leży w interesie całej Wspólnoty Europejskiej. Jak przekazał, kraje przyfrontowe popierają tranzyt produktów rolnych z Ukrainy, zwłaszcza poza granice Unii Europejskiej. – Nadal wspieramy tranzyt i jesteśmy za tym, żeby tranzyt zbóż z Ukrainy był wspierany finansowo przez Unię Europejską – powiedział.

Polityk oświadczył też, że jednym z punktów stanowiska państw przyfrontowych jest elastyczna lista produktów objętych zakazem importu z Ukrainy. – My postulujemy np., żeby znalazły się na niej maliny i miód – zaznaczył.

Telus: Nie pozwolimy na import zboża

W Hiszpanii minister Robert Telus prowadził również liczne rozmowy dwustronne. – Odbyłem dobre spotkanie z ministrem rolnictwa Francji. Byliśmy zgodni, że potrzebne są narzędzia na przyszłość i że Unia Europejska stoi przed egzaminem z solidarności europejskiej – mówił szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

– Gdy rozmawiam z europejskimi ministrami rolnictwa, odnoszę wrażenie, że rozumieją oni problem i potrzebę przedłużenia zakazu importu do krajów przyfrontowych produktów z Ukrainy. Zdają sobie sprawę, że Putin prowadzi grę żywnością. Jednak decyzja należy do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Musimy pokazać mądrość i rozsądek. Liczymy na to, że decyzja o przedłużeniu środków ochronnych po 15 września będzie merytoryczna, a nie polityczna – oznajmił polityk. – Nie pozwolimy na import zboża z Ukrainy do Polski – zapewnił.

