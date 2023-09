Nuncjusz apostolski przy UE: Upadek kultury politycznej zagraża demokracji

Duchowny zauważył, że również zadeklarowani obrońcy demokracji przyczyniają się do osłabiania demokratycznych standardów. – Wszyscy jesteśmy wezwani do precyzyjnego zajmowania się faktami i nie do zmniejszania złożoności na korzyść naszej własnej opinii – stwierdził.

Kościelny hierarcha wziął udział w dorocznym spotkaniu przedstawicieli Kościoła i świata polityki w Niemczech. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę na upadek kultury debaty politycznej w ostatnich latach. – Zamiast zajmować się opiniami, których nie podzielamy, aby wystawić się na próbę argumentów i uczyć się od siebie nawzajem, unikamy po prostu czasochłonnych i wyczerpujących rozmów. W ten sposób wielu z nas pozostaje zamkniętych w bańkach opinii i coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością naszych bliźnich – oznajmił irlandzki arcybiskup, podkreślając, że prowadzi to do polaryzacji, a także do utraty zaufania do państwa i demokracji.

"Osłabiają demokrację"

– Populistyczni, radykalni i autorytarni aktorzy polityczni wykorzystują też otwartość naszego społeczeństwa, aby szkodzić demokratycznemu modelowi rządów. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy zaobserwowałem równie niepokojącą tendencję: nie tylko wrogowie demokracji, ale także jej przyjaciele, poprzez swoje zachowanie w rywalizacji politycznej, nieświadomie przyczyniają się do podważenia zaufania ludzi do wartości rywalizacji politycznej, władzy i osłabiają demokrację jako całość. W każdym razie, na szczeblu europejskim w toczącej się w ostatnich miesiącach debacie politycznej na temat niektórych ustaw można było odnieść takie wrażenie: zarzuty przedstawiano jako fakty, rywalizację na najlepsze argumenty zastąpiono częściowo propagandą i porzucono sztukę demokratycznego kompromisu na rzecz odmowy lub blokady – mówił abp Treanor, odwołując się przede wszystkim do własnego doświadczenia.

Przez 16 lat, do roku 2008, duchowny był sekretarzem Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli, a od niespełna roku jest tam nuncjuszem apostolskim. W międzyczasie pełnił funkcję biskupa diecezji Down-Connor z siedzibą w Belfaście w Irlandii Północnej.

